Türkiye Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı’na ilk kez yarışmacı olarak katılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda (INSO-2026) Türkiye'yi temsil edecek lise öğrencilerin Ankara'da son hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

Türkiye genelinde 30 okulun başvurduğu seçme süreci sonucunda, İstanbul Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı. Öğrenciler, atomun yapısı, çekirdek, radyasyon, fisyon, füzyon, çevresel radyoaktivite, radyasyon riskleri, radyasyon güvenliği ile nükleer ve radyasyon teknolojilerinin uygulama alanlarını kapsayan yarışma müfredatı doğrultusunda eğitim aldı.

Nükleer bilim ve teknoloji eğitiminde uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen organizasyonda geçen yıl gözlemci olarak yer alan Türkiye, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olimpiyatta ilk kez yarışmacı olarak mücadele edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna (TENMAK) bağlı Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsünde (NÜKEN) iki günlük uygulamalı eğitmlerini tamamlayan takım, olimpiyatlarda madalya hedefiyle Türkiye'yi temsil edecek.

'ÇOK İYİ HAZIRLANDIK'

Açıklamada görüşlerine yer verilen öğrencilerden Ömer Akan, Türkiye'yi temsil etmekten büyük onur duyduklarını belirterek, "Bu süreç için çok iyi hazırlandık. Umuyoruz ki bu yarışmalarda büyük başarılara imza atacağız. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mert Andaç Kara ise "Ülkemizin ilk defa katılacağı bu organizasyonda ülkemize madalyaları getirip bu gururu yaşatmak için heyecanlıyız" dedi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör