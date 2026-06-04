Türkiye yenilenebilir enerjide yeni döneme girdi: Hedef üretim üssü olmak

RÜZGAR ENERJİSİNDE BÜYÜK SIÇRAMA

Türkiye'de rüzgar enerjisi kurulu gücü 2005 yılında yalnızca 20 megavat seviyesindeyken bugün 15 bin 105 megavatı aşmış durumda.

2025 yılında gerçekleşen 393 milyar kilovatsaatlik toplam elektrik üretiminin yüzde 10,9'u rüzgar santrallerinden karşılandı.

GÜNEŞ ENERJİSİNDE REKOR BEKLENTİSİ

Güneş enerjisinde ise son 13 yılda 26 bin 839 megavatlık kurulu güce ulaşıldı.

Yıl sonu itibarıyla güneş enerjisinin toplam kurulu güç içerisindeki payının tarihi zirvesine çıkması bekleniyor.

TÜRKİYE ÜRETİM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

Türkiye, rüzgar ve güneş enerjisinde artık yalnızca bir tüketim pazarı değil, aynı zamanda önemli bir üretim merkezi olarak öne çıkıyor.

Rüzgar enerjisinde faaliyet gösteren tesislerde kule, kanat, jeneratör, dişli kutusu ve çok sayıda alt ekipman üretilebiliyor. Üretilen ekipmanların önemli bir bölümü başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Güneş enerjisi alanında ise Türkiye uzun yıllardır panel üretiminde güçlü bir konumda bulunuyor. Son dönemde gerçekleştirilen yatırımlarla hücre ve wafer üretiminde de önemli ilerleme sağlandı.

Böylece Türkiye, yalnızca panel montajı yapan bir ülke olmaktan çıkarak güneş enerjisi teknolojilerinde daha yüksek katma değerli üretim aşamalarına yönelmiş durumda.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ DESTEKLENİYOR

Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirirken dışa bağımlılığın azaltılmasına da katkı sağlıyor.

Aynı zamanda düşük karbonlu üretim modeli sayesinde iklim değişikliğiyle mücadeleye destek veren bu dönüşüm, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından da stratejik önem taşıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör