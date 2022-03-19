Türkiye yüzde 5 civarında büyür

İş dünyası temsilcileri ve banka genel müdürleri, İzmir İş İnsanları ve Bankacılık Sektörü Toplantısı'nda bir araya geldi. İzmir Ticaret Odası
'nda (İZTO) düzenlenen toplantıya bazı bankaların genel müdürleri ile bölge oda ve borsa başkanları ve çok sayıda iş insanı katıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Bankalar Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası
Genel Müdürü Alpaslan Çakar
, Rusya-Ukrayna
savaşının "netleşip bir noktaya gelmesinin" Türk ve dünya ekonomisi açısından çok önemli olduğunu söyledi. 2019'daki küresel kriz ve salgının üzerine savaşın geldiğini belirten Çakar, "Ekonomilerin etkilenmeme olanağı yok. Rusya, Avrupa
'ya en çok enerji satan ülkelerden. 11 Mart'ta Avrupa'da petrol 147 dolara, doğalgaz 345 euroya çıktı. Bu ortamda ülke ekonomik büyüklüğümüz dikkate alındığında, net enerji ithalatçısı bir ülkenin etkilenmemesi söz konusu değildi. Buradan bir maliyet enflasyonunun ortaya çıkmaması mümkün değildi. Buradan da negatif etkilendik" dedi.
TURİZM VE TARIM
Turizm açısından en büyük pazarımızın Rusya olduğunu kaydeden Çakar, Rusya'nın payının 6 milyon, Ukrayna'nınkinin ise 2.5 milyon turist olduğunu kaydetti. Çakar, "Rusya maalesef turizm gelirinde belirsizlik oluşturdu. Biz oradan da tahıl, ayçiçeği alıyoruz. Savaşın netleşip belli bir noktaya gelmesi çok önemli olacak" dedi. Reel sektör ile bankacılık sektörünü aynı madalyonun iki yüzü olarak gördüklerini söyleyen İZTO Başkanı Mahmut Özgener
ise güçlü bankaların varlığının da ancak güçlü firmalar ve sağlam bir reel sektörle mümkün olduğunu belirtti.
ŞOKLARI YÖNETMEDE POZİTİF AYRIŞTIK
Dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 4.4 büyümesinin öngörüldüğünü, savaşın etkisiyle bunun biraz daha az olabileceğini ifade eden Çakar, Türkiye
'nin pozitif ayrışacağını vurguladı. Türkiye'nin şokları yönetmekte de pozitif ayrıştığını aktaran Çakar, "Türkiye'deki genel büyüme seyrine bakıldığında ortalama yüzde 5 civarında büyüme tarihsel döngümüz var. Büyüme bizim gibi ülkeler için çok önemli, çünkü istihdamı korumak ve insanlara iş bulabilmek açısından belli bir büyümeyi yakalamak zorundayız. 2022 yılında da yüzde 5 civarında büyümeyi sağlıyor olacağız" diye konuştu.