Türkiye Yüzyılın yeni yetenek üssü olacak

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, Türkiye'yi yetenek merkezi haline getirmek için ihtiyaç duyulan yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını şekillendirmeye ve ülkenin ihtiyacı olan milli bir yetenek yönetimi modeli oluşturmaya yönelik uluslararası "İstanbul İnsan Kaynakları Forumu" dün başladı. Turkuvaz Medya'nın ana medya sponsorluğunda gerçekleştirilecek ve 2 gün sürecek forumda 20'den fazla ülkeden katılımcı bir araya geldi. Foruma yazılı bir mesaj yollayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye olarak, fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap verebilirlik, yenilikçilik ve liyakat gibi değerleri esas alan bir insan kaynağı kültürünü kamu ve özel sektörümüzde yerleştirmenin gayretindeyiz. Son 20 yılda demokrasi, temel hak ve özgürlükler, altyapı yatırımları ile dijitalleşme alanlarında attığımız adımlarla, bu yönde çok ciddi mesafe kat ettik" dedi.Hangi inanca, görüşe, kökene sahip olursa olsun hiçbir vatandaşın ötekileştirilmediği, ayrımcılığa uğramadığı, hayallerine giden yolda suni engellerle karşılaşmadığı bir iklimi Türkiye'de hakim kıldıklarını belirten Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte ülkemiz insan kaynağının daha iyi yönetimi noktasında kurumsal kapasitemizi daha da güçlendirdik" mesajı verdi.Açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay "Türkiye'yi bir yetenek üssü haline getirmeliyiz. Güç dengeleri değişiyor. Güç dengelerinin değiştiği, kağıtların yeniden karıldığı bu düzende Türkiye kendini etkin bir konuma getirmeli. Önümüzde çok büyük fırsatlar var. Bu yüzyılın yeni yetenek üssü olmaya talibiz" dedi.Atay "TEKNOFEST kuşağı ile ülkemiz yeni yüzyılın yetenek üssü olmayı hak etmektedir" diye konuştu. Türkiye'nin yetenek kapasitesinin çok yüksek olduğunu söyleyen Atay, kamu ve özel sektörün elele vermesi gerektiğine vurgu yaptı. "Disiplinlerarası işbirliği şart" diyen Atay, insan kaynaklarında 5 yıllık geleceği planlayacaklarını belirtti.Açılış töreninin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Salim Atay, 2021'de 30 bin yazılımcının Türkiye'den göç ettiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. İK Ofisi olarak her türlü veriye sahip olduklarını anlatan Atay "Her türlü hareketi izliyoruz. Verilerden biliyoruz ki böyle bir hareket yok. Domates, biber satarak ihracat olmaz diyenler şimdi eleştirilerde bulunuyorlar. Hindistan yapınca alkışlayıp Türkiye yapınca eleştirmek adaletli bir tutum olmaz. Ne yetenek kaybımız ne de sektörde küçülme söz konusu" diye konuştu.Özel sektör ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, akademi camiası, uluslararası örgütlerin temsilcileri ve insan kaynakları profesyonellerini, uluslararası düzeyde bir araya getirerek tecrübe paylaşımına imkân sunacak forumun teması "yeni yüzyılın yetenek merkezi (talent hub of the new century)" olarak belirlendi. İlgili tüm kesimleri ilk kez bir araya getirecek forum, kamu ve iş dünyasının paylaşacağı ortak bir kültür oluşturmayı amaçlıyor.ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise insan odaklı kalkınmayı bir görev ve vizyon olarak belirlediklerini söyledi. İnsan kaynaklarında felsefik değişikliklerin şart olduğunu söyleyen Görgün şöyle devam etti: "İK birimlerinin stratejik seviyeye dönüşme çabaları var. Bu konuda zihinsel değişim şart. Savunma sanayiinde insanı merkeze alan öncü paydaşlardan biri olduk. Sektörümüz 20 yılda çağ atladı. Dünyada oyun değiştirici güce sahip olduk."Foruma destek veren kurum ve kuruluşlara da ödül takdim edildi. Turkuvaz Medya adına ödülü Medya İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil, Salim Atay'dan aldı.