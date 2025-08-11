Türkiye’de 6G çalışmaları başladı

Türkiye'de 6G teknolojisine geçiş için ilk adımlar atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilişim 500 Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, 5G ihalesinin önümüzdeki aylarda gerçekleştirileceğini ve 2026'da tüm ülkenin 5G'ye kavuşacağını söyledi. Şu anda sadece deneme noktalarında aktif olan 5G'nin tamamen yerli ve milli teknolojilerle yaygınlaştırılacağını vurgulayan Sayan, "Başkasının teknolojisiyle tam bağımsız olunamaz" dedi. Fiber altyapının 605 bin kilometreyi geçtiğini, genişbant abone sayısının ise 96 milyonu aştığını belirten Sayan, bu rakamların Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunun somut göstergeleri olduğunu ifade etti