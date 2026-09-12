Türkiye’de o şehir yeniden gökyüzüyle buluştu: Yenilenen havalimanına ilk uçuş İstanbul’dan

TERMİNAL BİNASI 3 BİN 135 METREKARE

Yenileme çalışmalarının yalnızca terminal binasıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, "Çalışmalarımız kapsamında 3 bin 135 metrekarelik terminal binamızın yanı sıra 70 metrekarelik nizamiye binası, 575 metrekarelik kule binası, 170 metrekarelik apron bariyer binası ve 500 metrekarelik teknik merkez binasında çalışmalar yürüttük. Ayrıca yaklaşık 7 bin 800 metre uzunluğunda çevre güvenlik yolu ve duvarını da projelendirdik." dedi.