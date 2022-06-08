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Giriş Tarihi: 9.6.2022

Türkiye’de otomobil Oscar’ı belli oldu

Ufuk SANDIK Ufuk SANDIK
Türkiye’de otomobil Oscar’ı belli oldu
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen ve tüm aşamalarında büyük heyecan yaşanan "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının birincisi Hyundai Tucson oldu. İstanbul Park'ta düzenlenen yarışmanın finalinde OGD üyesi 64 otomotiv gazetecisinden toplamda 3710 puan alan Hyundai Tucson birinciliğe ulaştı. "Yılın Tasarımı" kategorisinde birinciliği BMW 4 Serisi Gran Coupe kazanırken bu yıl ilk kez verilen "Yılın Basın Lansmanı" ödülünü Fiat Egea Hybrid Lansmanı, "İnovasyon" ödülünü ise Yol Arkadaşım Connect projesiyle yine Fiat kazandı. Ödül töreninde konuşan OGD Başkanı Ufuk Sandık "Her yıl, pazarda satış konusunda gösterdiğiniz tatlı rekabeti bambaşka bir boyuta taşıyan Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü'nün, yıl içerisindeki pazarlama planlarınızdaki en önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğine şahit olmak bizleri hem motive ediyor hem de onurlandırıyor" dedi.

YÜZDE 12 PAZAR PAYI VAR
Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel de "Tucson, yüzde 12'lik pazar payıyla da SUV segmentindeki iddiamızı artırmaya yardımcı oluyor" dedi.

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Türkiye’de otomobil Oscar’ı belli oldu
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