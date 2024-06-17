Türkiye’de otomotiv üretimi arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artış sağlayan otomobil üretimi 391 bin 932 adet olarak kayıtlara geçti.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 629 bin 449 adede yükseldi.

Ticari araç grubunda, yılın ilk 5 ayında üretim yüzde 7, ağır ticari araç grubunda yüzde 12 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 6 geriledi.

2023 yılının ilk 5 aylık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 8, ağır ticari araç pazarı yüzde 7, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8 azaldı.

Yılın ilk 5 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1, otomobil ihracatı ise yüzde 2 arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 417 bin 826 adet, otomobil ihracatı ise 269 bin 349 adet düzeyinde gerçekleşti.

2024'ün 5 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 491 bin 482 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 10'luk artış sağlayarak 375 bin 97 adede ulaştı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 75 olarak gerçekleşti.