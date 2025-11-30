Odaklanma stratejileri doğrultusunda gıda ve perakende alanında derinleşme ve burada büyümelerinin sürdüğünü söyleyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, "Bünyemizdeki şirketlerin ve markaların sinerji içinde çalışmasına çok önem veriyoruz. Bu sinerjiyi güçlendirmek için stratejik yapılanmaları odağımıza alıyoruz" dedi.Yılın ilk yarısı itibarıyla Yıldız Holding'de toplam yatırım tutarının 4.3 milyar TL'ye ulaştığını belirten Tütüncü, "Bu tutarın önemli bir kısmı Türkiye'de yapıldı. Güçlü bir finansal yapı ile Türkiye'de ve bölgede lider konumumuzu pekiştirdik. Finansal sonuçlarımıza baktığımızda Haziran 2025 dönemi itibarıyla satışlarımız yüzde 34 artışla 296.2 milyar TL'ye yükseldi. İhracatımız yüzde 30 artışla 14 milyar TL olarak gerçekleşti. İstihdamımız da büyüme stratejilerimiz paralelinde düzenli olarak artıyor. 80 bini aşkın çalışanımızla, üretimden ihracata, yatırımlardan istihdama kadar geniş bir yelpazede değer üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.Bu anlayışla, şirketlerinin ve çalışma arkadaşlarının yetkinliklerini artırarak onları geleceğe hazırladıkları, güçlü bir finansal yapı ile Türkiye'de ve bölgede lider konumlarını pekiştirdiklerini söyleyen Mehmet Tütüncü, "Sürdürülebilir başarıyı, verimliliği ve toplumsal faydayı önceliklendirdiğimiz odaklı bir dönüşüm stratejisi yürütüyoruz. Bunu yaparken organizasyonel becerilerimizi geliştirmek, Ar- Ge'yi, dijitalleşmeyi ve yüksek katma değerli inovasyon yeteneklerimizi güçlendirmek, bu doğrultuda gerekli altyapıları oluşturmak ve markalarımıza daha fazla yatırım yapmak önceliklerimizin merkezinde yer alıyor" dedi.Mehmet Tütüncü, "Yıldız Holding'in ilk gözbebeği Ülker'in 81 yıllık yolculuğunun 40 yılında Sabah Gazetesi vardı. Sıcak haberden uluslararası gelişmelere, bilimsel yazılardan ekonomiye, kültür-sanattan spora, lezzetten yaşam kültürüne kadar tüm yayınlarını 40 yıldır takip ediyoruz. Sabah Gazetesi, Türk basın ve yayıncılık tarihinde köklü bir geleneği temsil etmektedir. Bu vesileyle Sabah Gazetesi'nin 40'ıncı yılını, bu başarı yolculuğuna emek veren tüm çalışanlarını ve Turkuvaz Medya Grubu'nu tebrik ediyor, yayıncılık hayatında nice başarılı yıllar diliyorum" diye konuştu.