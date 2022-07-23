Türkiye’den 6 ayda 4,6 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yapıldı

BİRLEŞİK KRALLIK'A İHRACATTA YÜZDE 32 ARTIŞ

Binek otomobil ihracatı yapılan ülkelere bakıldığında, ilk sırada Türkiye'nin otomotiv sektöründe ikinci ana pazarı olan Fransa'nın yer aldığı görüldü. Bu ülkeye dış satım yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 düşüşle 659 milyon 248 bin dolar olarak gerçekleşti.

En fazla binek otomobil ihracatı yapılan ikinci ülke ise Birleşik Krallık oldu. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 395 milyon 105 bin dolarlık binek otomobil satılan Birleşik Krallık'a ihracat 522 milyon 786 bin dolara çıktı.

Üçüncü sıradaki İspanya'ya binek otomobil ihracatı da 405 milyon 862 bin dolardan 456 milyon 699 bin dolara yükseldi.

Fransa, Birleşik Krallık ve İspanya'ya yapılan ihracat, ocak-haziran dönemindeki toplam binek otomobil dış satımının yüzde 35,7'sini oluşturdu.

İhracatta, İtalya 412 milyon 844 bin dolarla dördüncü, Almanya 382 milyon 151 bin dolarla beşinci, Polonya 318 milyon 258 bin dolarla altıncı, Slovenya 207 milyon 664 bin dolarla yedinci, İsrail 188 milyon 398 bin dolarla sekizinci, Mısır 155 milyon 889 bin dolarla dokuzuncu ve Belçika 131 milyon 58 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.

Binek otomobil dış satımında ilk 10 pazardan 7'sini Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu.