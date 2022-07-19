Türkiye’den 90 ülkeye sitrik asit ihracatı

"CİDDİ İHRACAT POTANSİYELİ VAR"

Sitrik asidin, gıdadan temizlik ürünlerine kadar vatandaşların kullandığı bütün ürünlerin içerisinde bulunduğunu belirten Varank, "O ürünlerin uzun ömürlü olmasını ya da çevresel şartlardan en az şekilde etkilenmesini sağlayan bir ham madde. Bundan önce tamamını yurt dışından ithal ettiğimiz sitrik asidi artık Adana'mızda, Tezkim'in bu tesislerinde üretebiliyoruz. Şu anda 54 bin ton olan kapasitelerini inşallah 100 bin tona çıkaracaklar." ifadelerini kullandı.

Varank, Tezkim'in halihazırda ciddi bir ihracat potansiyeli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu ihracatı artırmış olacaklar. Tabii bu tesislerin ve bu yatırımların Türkiye'de yapıldığını görmek bizi mutlu ediyor. Türkiye'de biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir mottoyla hareket etmeye çalışıyoruz. 'Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat.' İşte, Tezkim'in bu tesisi de aslında bu 4 şartı da sağlayan, Türkiye'de üretilmeyen, katma değerli sitrik asidi üreten bir tesis. Tabii bu tip yatırımların önünü açmaya devam etmek istiyoruz."

Tezkim'in özellikle gıda sanayisinde çok önemli bir tesis olduğunu dile getiren Varank, "Gıda sanayi gittikçe daha stratejik konuma gelen bir sanayi olmaya başladı. Tüm dünyada gıda ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Biz gerek bunun gibi tesisler, gerek biyoteknoloji alanında Bakanlık olarak desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Müteşebbislerimiz de inşallah yatırımlarıyla Türkiye'yi kalkındırmaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.