Türkiye'den Avrupa'da üçlü başarı! İstanbul, Sabiha Gökçen ve THY "zamanında kalkışta" zirvede

Türk havacılığı, Avrupa'da zamanında kalkış ve varış performansıyla zirveye yerleşti. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 13-19 Temmuz dönemini kapsayan "Avrupa Havacılık Ağı Performans Raporu"na göre İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, zamanında kalkış performansında Avrupa'nın ilk iki sırasında yer aldı. Türk Hava Yolları (THY) da Avrupa'nın en büyük 20 hava yolu şirketi arasında en yüksek zamanında varış oranına ulaşarak birinci oldu.

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN EN DAKİĞİ

EUROCONTROL verilerine göre İstanbul Havalimanı, 13-19 Temmuz döneminde uçuşların yüzde 81'ini zamanında gerçekleştirerek Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da yüzde 78 zamanında kalkış performansıyla Avrupa ikincisi oldu. Böylece Avrupa'da zamanında kalkış performansında ilk iki sırayı İstanbul'daki havalimanları paylaştı.

THY YÜZDE 85 İLE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Raporda hava yolu şirketlerinin zamanında varış performansları da değerlendirildi. THY, uçuşlarındaki yüzde 85'lik zamanında varış oranıyla Avrupa'nın en büyük 20 hava yolu şirketi arasında ilk sıraya yerleşti.

Böylece Türkiye, aynı dönemde hem havalimanlarının zamanında kalkış performansında hem de hava yolu şirketlerinin zamanında varış performansında Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör