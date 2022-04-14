Türkiye’den güçlü bir akıllı saat markası çıkaracağız

SAAT&SAAT Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, kendi konvansiyonel saat markalarının dışında, akıllı saat konusunda da adımlar attıklarını ve Türkiye'den güçlü bir marka çıkaracaklarını söyledi. Çin, Tayvan ve Güney Koreli üreticiler ile görüştüklerini belirten Kaya, üretimi Türkiye'de yapma konusunda da çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Kaya, "Bu markayı mayıs ayında açıklamayı planlıyoruz" dedi. 2021'i ciro bazında yüzde 120 büyüme ile kapattıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti: "2022 yılı için büyüme hedefimiz yüzde 100'ün üzerinde. Adetsel bazda büyüme hedefimiz ise yüzde 10-15 arasında. Pandemi döneminde dünyadaki e-ticaret endeksi yüzde 8'den 15'e yükselirken, biz yüzde 22'ye ulaştık. Uzun süredir markalarımızı yakın coğrafyadan başlayarak dünyaya açılmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurtdışına açılma hedefimizin ilk adımını Makedonya'da attık. Çevre ülkelere de online satış yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." Yurtdışında büyümeye Avrupa yerine komşu ülkeler özelinde devam edeceklerini de belirten Kaya, komşu ülkelerde 5 yıl içinde 20 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini de söyledi.