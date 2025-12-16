Türkiye–Macaristan ilişkileri seviye atladı: Yeni hedef 10 milyar dolar

Türkiye ile Macaristan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, son yıllarda artan siyasi diyalog, kurumsal mekanizmalar ve sektör bazlı iş birlikleriyle birlikte yeni bir büyüme fazına girmiş durumda. Karşılıklı yatırımlar, ticaret hacmi, turizm hareketliliği ve imzalanan çok sayıda anlaşma, iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine taşındı. Yaklaşık 5 milyar dolar seviyesine ulaşan mevcut ticaret hacminin kısa vadede aşılması hedeflenirken, iki ülke arasında yeni ticaret hedefi 10 milyar dolar olarak güncellendi. Enerji ve ulaştırma stratejik alanlar olarak öne çıkarken, 2025 yılının "Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı" ilan edilmesiyle birlikte yapay zekâ, dijitalleşme ve ileri teknolojiler başta olmak üzere 28 ortak eylem hayata geçirildi. 2002-2024 döneminde Türkiye'den Macaristan'a yapılan doğrudan yatırımlar 153 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, Macaristan'dan Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar aynı dönemde 29 milyon dolar oldu.

TOPLAM HACIM BEŞ KAT ARTIŞ GÖSTERDİ

2001 yılı sonrasında Türkiye-Macaristan dış ticaret hacmi yaklaşık beş kat artış kaydederek 2006 yılı sonunda 1,8 milyar dolara ulaştı. Sonraki yıllarda ivmesini sürdüren ticaret hacmi, 2020'li yıllarda daha yüksek bir ölçeğe taşındı. Son beş yıllık döneme bakıldığında, iki ülke arasındaki ticaret hacminin istikrarlı bir artış trendi izlediği görüldü. 2021 yılında 3 milyar dolar olan toplam ticaret hacmi, 2024 yılı itibarıyla 4.4 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2025 yılında ise toplam ticaret hacminin 5 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor. Türkiye'nin Macaristan'a ihracatında otomotiv ve yan sanayi, elektrikli makineler, hava taşıtları, kazanlar ve makineler, demir-çelik ürünleri, plastikler, tekstil ve pamuklu ürünler öne çıkıyor. İthalatta ise elektrikli makineler, plastik ürünler, kimyasallar, otomotiv yan sanayi ve makine-teçhizat grubu ağırlık kazanıyor.

16 İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Ekonomik ilişkilerin kurumsal zemini de son dönemde güçlendirildi. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) mekanizmasının sekizinci toplantısı 16 Ocak 2023'te Budapeşte'de, Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK) toplantısı ise 15 Şubat 2024'te Ankara'da gerçekleştirildi. Bu süreçte enerji, ulaştırma, savunma sanayi, ticaret, bilim, inovasyon, eğitim ve yatırım alanlarını kapsayan toplam 16 yeni iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmalar, savunma sanayinde ortak üretim, stratejik yatırımlar, bilim ve teknoloji iş birlikleri, yükseköğretim programları, sınai mülkiyet, hava taşımacılığı ve ticaretin geliştirilmesine yönelik başlıkları içeriyor.