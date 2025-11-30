Türkiye’nin 40 yıllık teknoloji yolculuğu

Türkiye'nin son 40 yılı, teknolojinin yalnızca iş süreçlerini değil, hayatın tüm alanlarını yeniden şekillendirdiği bir dönemi işaret ediyor. Bilgisayarların iş yerlerine girdiği 80'li yıllardan bugünün yapay zekâ ve akıllı üretim çağlarına kadar uzanan bu dönüşüm, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal yapısında derin izler bıraktı. Sabah Gazetesi ise bu değişimin başından itibaren teknolojiyi hem takip eden hem de geniş kitlelere anlatan bir yayın olarak kritik rol üstlendi.1980'lerde bilgisayarların Türkiye'de ilk kez yaygınlaşmaya başlaması, iş yapış biçimlerinde köklü değişimin başlangıcı oldu. Kamu kurumlarında, bankalarda ve büyük şirketlerde dijital kayıt sistemlerine geçilirken, küçük işletmeler de ilk muhasebe yazılımlarıyla tanıştı. Sabah Gazetesi bu dönemde teknolojiyi anlaşılır kılan haberleriyle Türkiye'de dijital farkındalığın oluşmasına katkı sundu.2000'li yıllar internetin yaygınlaşmasıyla Türkiye'de yeni bir ekonomik yapı yarattı. Akıllı telefonların hayatın merkezine yerleşmesi, online bankacılığın günlük rutine dönüşmesi ve e-ticaretin hız kazanması, Türkiye'nin dijital ekonomisinin temelini oluşturdu. Bu dönemde girişimcilik hareketi güçlendi, yerli yazılım ve hizmet şirketleri global pazarlara açılmaya başladı. Sabah ise dijital çağın bu yeni aktörlerini ilk tanıtan yayınlardan biri oldu.Son 10 yılda Türkiye, yapay zekâ ve otomasyon alanında en hızlı büyüyen ülkelerden biri hâline geldi. Bugün birçok fabrikada üretim hatları sensörlerle izleniyor, robotik sistemler hatasız işlem yapıyor, veri analitiği ile bakım süreçleri önceden planlanıyor. Bir otomotiv tesisinde üretim planlama algoritmalarının hata payını yüzde 80 düşürmesi ya da metal fabrikalarında yapay zekâ sayesinde enerji tüketiminin yüzde 30 azalması, bu dönüşümün en somut örnekleri arasında. Türkiye artık teknolojiyi tüketen değil, geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna yükseliyor. Türkiye'de üretimin ve istihdamın ana taşıyıcısı olan KOBİ'ler, son 40 yılda en büyük dönüşümü teknolojiyle yaşadı. Bulut tabanlı yazılımlar, yapay zekâ destekli ERP sistemleri, e-ihracat platformları ve akıllı bakım uygulamaları sayesinde küçük işletmeler, maliyetlerini kontrol eden, verimliliğini artıran ve global rakipleriyle aynı teknolojiyi kullanan bir yapıya kavuştu. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi dönüştürmesi beklenen yeni teknolojik alanlar şimdiden belirginleşmiş durumda. Yapay zekâ tabanlı şehir planlaması, otonom araçlar, batarya ve enerji depolama sistemleri, tarımda sensör destekli verimlilik ve sağlıkta dijital ikiz uygulamaları, Türkiye'nin teknoloji vizyonunun merkezinde yer alıyor. Bu alanlar Türkiye'nin bölgesel bir teknoloji üssü oluyor.Sabah, 40 yıldır Türkiye'nin teknoloji hikâyesinin tüm aşamalarına tanıklık eden bir yayın oldu. İlk bilgisayar haberlerinden yapay zekâ başarılarına, yerli otomotivden uzay programına kadar her gelişmeyi doğru, anlaşılır ve geniş kapsamlı şekilde okura ulaştırdı. KOBİ'lerin başarı hikâyelerini, genç girişimcilerin projelerini, fabrikaların teknoloji yatırımlarını Türkiye'ye ilk duyuran kaynaklardan biri olarak bu misyonunu sürdürdü.Türkiye, teknolojinin dönüştürdüğü yeni ekonomide artık takipçi değil, üretici bir ülke. Yapay zekânın, robotik üretimin ve dijitalleşmenin gücüyle şekillenen bu yeni kimlik, önümüzdeki 40 yılda Türkiye'yi küresel rekabetin üst basamaklarına taşıyacak. Sabah Gazetesi ise bu yolculuğu belgelemeye ve Türkiye'nin teknoloji hikâyesini geniş kitlelere aktarmaya devam edecek.