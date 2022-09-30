Türkiye’nin altın rezervleri güçleniyor! IMF açıkladı: 15 ayın zirvesi

IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 22,99 milyon ons olan rezervler, Ağustos ayı sonunda 23,17 milyon onsa çıktı. Böylece 2021 yılı Mayıs ayındaki 23,22 milyon ons rakamından sonra en yüksek seviye görüldü.