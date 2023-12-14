Türkiye’nin en büyük bor tesisi ülke ekonomisine 300 milyon dolarlık katkı sağlıyor

Ham madde olarak satışı yasaklanan bor cevherindeki katma değer, borik asit gibi rafine ürünlerde 7 katına, bor karbür gibi ürünlerde 300 katına, bor karbür bileşeninin kullanıldığı zırh sektöründe 2 bin katına, roket nozul yapımı sektöründe ise 35 bin kata çıkıyor.

Bor cevherinin dünya rezervlerinin yüzde 40'ı, Türkiye rezervlerinin de yüzde 55'i Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunuyor. Türkiye'nin en büyük bor karbür tesisi olan Kütahya Emet Bor Tesisi yeni açılan Bor Karbür Tesisi ile artık daha güçlü.

Türkiye'nin en büyük bor tesisi A Haber'de | Video

Tesiste yılda 1 milyon ton bor madeni üretimi yapılırken, yeni açılan bor karbür tesisi ile borik asite dönüştürülen (işlenmiş bor) madenden yılda 5 bin ton üretiliyor.

5 bin ton bor karbür üretim kapasitesine sahip tesiste geçtiğimiz aylarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Bandırma'daki tesisten getirilen sülfürik asitlerle üretim yapılıyor. Önümüzdeki süreçte sülfürik asitin de üretileceği tesiste, 7 gün 24 saat çalışma var.

Dünyanın en verimli cevherleri Kütahya'nın Emet ilçesindeki tesiste üretiliyor. 2500 kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam sağlayan tesis, Emet ve Hisarcık ilçelerine ve ülke ekonomisine 300 milyon dolarlık katkı sunuyor.

Madenler Kütahya'nın Emet ilçesindeki tesisin çevresindeki 22 milyon metrekarelik araziden çıkarılıyor.

1958'te kurulan ve iki ocağa sahip tesiste yüzde 25 civarında bor madeni çıkıyor. Ancak işlendikten sonra bu rakam yüzde 55-60'a kadar çıkarılıyor.

Malzemeler yıkanıyor, yıkandıktan sonra konsantre ediliyor. Konstanre edildikten sonra da cevher miktarı artıyor.

Kütahya, Eskişehir ve Balıkesir'de işlenen bor cevheri, Türkiye'nin dışa bağımlılığının azaltılması açısından önemli. Her geçen yıl kapasitesini artıran tesiste, bor madeni işlenerek geçirdiği işlemlerle birlikte sektörde oldukça önemli yeri olan borik asite dönüştürülüyor.

BOR KARBÜR NEDİR?

Bor karbür, endüstriyel, savunma sanayi ve nükleer enerji santrallerinde kullanımı olan ve kullanımı her geçen gün artan kimyasal bir bileşendir. Bor karbür bileşeninden sertlik değeri yüksek, korozyon çeşitlerine karşı direnci olan, yüksek ısıya dayanıklı, hafif ve sağlam zırhlar üretilir.

Savunma sanayisinde hafifliğin ön planda olduğu yelek ve helikopter zırhlarında da kullanılır. Yerli ve milli olan Altay tankında çelik zırhta da bor karbür bulunur.

Endüstriyel olarak çeliklere sertlik ve aşınmaya karşı direncini arttırması amacıyla, kaynak elektrotlarında aşınmaya karşı direnci arttırması amacıyla, aşındırıcılar ve zımparalarda katkı maddesi olarak kullanılır.