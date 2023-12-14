Türkiye'nin en büyük bor tesisi A Haber'de | Video

Bor üretiminde dünya lideri olan Türkiye'nin en büyük bor karbür tesisi Kütahya'da faaliyetlerine devam ediyor. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Kütahya EMET Bor tesisini görüntüledi, çalışmaları canlı yayında aktardı.