Video Ekonomi Türkiye'nin en büyük bor tesisi A Haber'de | Video
Türkiye'nin en büyük bor tesisi A Haber'de | Video

Türkiye'nin en büyük bor tesisi A Haber'de | Video

14.12.2023 | 12:40

Bor üretiminde dünya lideri olan Türkiye'nin en büyük bor karbür tesisi Kütahya'da faaliyetlerine devam ediyor. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Kütahya EMET Bor tesisini görüntüledi, çalışmaları canlı yayında aktardı.

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