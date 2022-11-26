Türkiye’nin en büyük viyadüğü bugün açılıyor: İki coğrafi bölgeyi birbirine bağlayacak!

TOROSLARA ADETA BİR MÜHÜR VURULDU

Gidiş-geliş güzergahında 4 şeritte trafiğe hizmet veren Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsü ile Toroslara adeta bir mühür vuruldu.

Mevcut iki yönlü yolun standartlarının ve bu kapsamda trafik, yol ve sürüş güvenliğinin artırılması için yapılan Eğiste Hadimi Viyadüğü, mevcut yola göre yaklaşık 4 bin 400 metre kısalma sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabı üzerinden "Eser ve hizmet şölenimiz devam ediyor. Sırada yeni mühendislik eserimiz; Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü hizmete açıyoruz!" diyerek Konya Eğiste Hadimi Viyadüğü'ne ait bir video paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu paylaştı! Konya'ya görkemli şaheser... Eğiste Hadimi Viyadüğü hizmete açılıyor