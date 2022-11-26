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Giriş Tarihi: 26.11.2022 09:24

Türkiye'nin en büyük viyadüğü bugün açılıyor: İki coğrafi bölgeyi birbirine bağlayacak!

Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini birbirine kesintisiz bağlayacak olan Türkiye'nin en yüksek ayaklı, en uzun dengeli konsol köprüsü Eğiste Hadimi Viyadüğü bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla hizmete açılıyor.

Türkiye’nin en büyük viyadüğü bugün açılıyor: İki coğrafi bölgeyi birbirine bağlayacak!

Konya'da yapımı tamamlanan ve Akdeniz ile İç Anadolu'yu kesintisiz birbirine bağlayacak olan Eğiste Hadimi Viyadüğü, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla trafiğe açılıyor.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK VE EN UZUN DENGELİ KONSOL KÖPRÜSÜ

Toroslar üzerinde "dengeli konsol" yapım metoduna göre yükseklikleri 42-166 metre olan, 8 orta ve 2 kenar ayak üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğünce projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde çalışmalar tamamlandı.

Türkiye'nin en yüksek ve en uzun dengeli konsol köprüsü olacak viyadük, 12,5 metre platform genişliğe sahip 2 farklı köprü şeklinde projelendirildi.

TOROSLARA ADETA BİR MÜHÜR VURULDU

Gidiş-geliş güzergahında 4 şeritte trafiğe hizmet veren Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsü ile Toroslara adeta bir mühür vuruldu.

Mevcut iki yönlü yolun standartlarının ve bu kapsamda trafik, yol ve sürüş güvenliğinin artırılması için yapılan Eğiste Hadimi Viyadüğü, mevcut yola göre yaklaşık 4 bin 400 metre kısalma sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabı üzerinden "Eser ve hizmet şölenimiz devam ediyor. Sırada yeni mühendislik eserimiz; Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü hizmete açıyoruz!" diyerek Konya Eğiste Hadimi Viyadüğü'ne ait bir video paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu paylaştı! Konya'ya görkemli şaheser... Eğiste Hadimi Viyadüğü hizmete açılıyor

KONYA-HADİM-TAŞKENT-ALANYA GÜZERGAHINDA ZAMANDAN TASARRUF SAĞLAYACAK

Viyadüğün trafiğe açılmasıyla Türkiye'nin kuzey-güney aksının önemli arterlerinden biri olan Konya-Hadim-Taşkent-Alanya güzergahında zamandan tasarruf sağlarken, seyahat konforu ve sürüş emniyetiyle yol standardı yükseltilecek, akaryakıttan tasarruf edilerek ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlanacak.

ULAŞIMI 20 DAKİKAYA İNDİRECEK

Viyadük Konya-Karaman ayrımı Belören Hadim Devlet Yolu üzerine yapıldı.

Eğiste Hadimi Viyadüğü üzerindeki 63,6 kilometrelik bölünmüş yolu tamamlandı.1400 metre uzunluğunda ve ayak yüksekliği 166 metre olan Konya Eğiste Hadimi Viyadüğü, eski güzergaha göre yolu 4,4 kilometre kısaltacak ve 20 dakika zaman tasarrufu sağlayacak.

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Türkiye'nin en büyük viyadüğü bugün açılıyor: İki coğrafi bölgeyi birbirine bağlayacak!
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