Türkiye’nin enerji ve çevre teknolojileri fuarı Ankara’da açıldı

"ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZIN ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ"

Enerji alanında Türkiye'nin dışa bağımlılığının önüne geçmenin çok önemli olduğunu dile getiren Türk Alman Yatırım Birliği Başkanı Gencay Koyunbaşoğlu,"Sürdürülebilir enerji alanında yapılacak yatırımlar ile ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığının önüne geçebiliriz. Yatırım birliği olarak, biokütle enerji yatırımlarına çok önem vermekteyiz ve önemli projelere imza atmaktayız. Bu alanda kamu kuruluşlarının da ciddi yatırımları var. Temiz enerji konusuna sosyal sorumluluk projesi olarak yaklaşmak çok önemlidir. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ceyda Erem'e, bu vesile ile çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir proje hayata geçirmiş" dedi.

"SIFIR ATIK PROJESİNİN UYGULANDIĞI İLK İLÇEYİZ"

Kızılcıhamam'ın, Türkiye'de sıfır atık alanında ilk pilot şehir ilçe olduğunu söyleyen Kızılcıhamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde ilk sıfır atık projesi ilçemizde hayata geçirildi. Bu alandaki ilk uygulamalar da yine bizim ilçemizde hayata geçiriliyor. Türkiye için çok önemli olan bu alanda çıkardıkları bu güzel proje için CNR Holding'e çok teşekkür ediyorum. Bu fuar bizlerin ufkunu açmasını sağlıyor" dedi.

SIFIR ATIK KONGRESİ GELECEĞE IŞIK TUTACAK

23-26 Kasım tarihleri arasında, ENTECH – Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Fuarı ile eş zamanlı hayata geçirilecek olan Sıfır Atık Kongresi, kendini temiz çevre ve gelecek için adamış, dünyanın en önemli akademisyenlerine ev sahipliği yapacak.

ATO Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek olan ENTECH Sıfır Atık Kongresi'ni, bürokratlar, akademisyenler, çevre dernekleri ve öğrenciler takip edecek. ENTECH Sıfır Atık Kongresi'ne yabancı akademisyenlerin yanı sıra Türkiye'nin çevre ve sıfır atık üzerine yetiştirdiği en önemli akademisyenler de konuşmacı olarak katılacak. Sıfır Atık Kongresi, sektörün geleceğine de ışık tutacak.