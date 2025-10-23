Türkiye’nin ilk NTE laboratuvarı devrede

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nadir toprak elementlerinin (NTE) uç ürüne dönüştürülmesi için Türkiye'nin ilk NTE Cevher Zenginleştirme ve Saflaştırma Laboratuvarı'nı kurdu. 2018'de kurulan NATEN, 2020'den beri de TENMAK bünyesinde faaliyet gösteriyor. NTE'ler kullanılarak gelişen sektörlerin ihtiyaç duyacağı uç ürünlerin üretilmesi ve ticari değere dönüştürülmesi için Ar-Ge ve teknoloji geliştirme projeleri yürüten TENMAK NATEN bünyesinde, Türkiye'de ilk olan NTE Cevher Zenginleştirme ve Saflaştırma Laboratuvarı da kuruldu ve burada çalışmalar başladı. Enstitü bünyesinde Yerli Kalıcı Mıknatıs Üretim ve Ar-Ge Sistemi de kuruldu. TENMAK NATEN Başkanı Belma Soydaş Sözer, "Eskişehir Beylikova'da bulunan sahamızdan elde edilen kaynağımızı uç ürüne kadar üretmek, diğer yandan da 'ikincil kaynaklar' olarak ifade ettiğimiz atıklardan nadir toprak elementleri ve diğer kritik madenlerin elde edilmesi üzerine çalışmalar yürütüyoruz" dedi.