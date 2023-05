Türkiye’nin otomobilinde seri üretim başlıyor! Tesiste 3 dakikada bir araç üretilecek

Türkiye'nin otomobil girişim grubu tarafından üretime başlanan yerli otomobil TOGG'un Bursa Gemlik'teki üretim üssü basın mensuplarına açıldı. An itibari ile günde 80 otomobilin üretildiği üste, Temmuz ayı itibari ile tam kapasiteyle üretime geçilecek. Her 3 dakikada 1 adet otomobilin üretileceği tesis, yılda 100 Bin araç kapasitesine ulaşacak. Akıllı cihaz olarak adlandırılan otomobiller için yeni renklerde tasarlanırken, bir sonraki hedef ise yılda 175 Bin araç kapasitesine ulaşmak olacak. Diğer yandan Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel üretilen 2 bin 23 adet aracın da satışı NFT üzerinden 29 Ekim'de yapılacak. Cumhuriyetin Yüzüncü Yılının kutlandığı gün sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.

AVRUPA'NIN EN MODERN TESİSLERİNDEN BİRİ

Basın mensuplarını TOGG'un üretim üssünde ağırlayan CEO Mehmet Gürcan Karakaş, tesislerin Avrupa'nın en modern tesisleri arasında yer aldığını ve özellikle boyahanenin Avrupa'nın en temiz boyahanesi olduğunu söyledi. T10X modellerinin sahiplerine ulaştırılmaya devam ettiğinin altını çizen Karakaş, 2024 yılı sonunda otomobillerin ihracatının da başlayacağını TOGG'un Avrupa pazarında da yerini alacağını belirtti.

HEDEF YILDA 175 BİN ARAÇ

An itibari ile tesislerde günde 80 araç üretildiğini ancak bu rakamın günden güne yükseldiğini dile getiren Karakaş, "Sedan coupeden sonra gelecek araçlardan sonra biz bunu 175 Bin adete çıkartacağız. 100 Bin adet demek, alt yapıda 3 dakikada bir araç üretmek demek. Biz bu şekilde ekipmanlarımızı kurguladık. Yeni başlayan bir şirkette sıfırdan yüze çıkılamaz. Bu sürecin olgunlaşması gerekiyor. Biz şu an yolun ortasındayız diyebiliriz. Biz şu an günde 80 araç üretirken, her türlü kalite süreçlerini iki defa yapıyoruz. Diğer taraftan ekibimize yeni kazandırdığımız arkadaşlarımızın da eğitim süreciyle beraber bu süreç hızlanacak. Haftaya sorarsanız bu rakam daha da yükselecektir. Bizim tam kapasiteye ulaşmamız Temmuz sonunu bulacaktır" dedi.

YENİ RENKLER DE GELİYOR

Dünya'ya, Türkiye'ye özgü 4 renkle tanıtılan yerli otomobile yeni renklerin de tasarlandığını belirten Gürcan Karakaş, ""Renklerimizin her şeyden önce formülü bize aittir. Bu renklerin hazırlanışından birkaç yoldan hareketle yola çıktı ve isimlendirirken de ülkemizi nasıl temsil ederek düşüncesiyle bu adlar verildi. Her şeyden önce dünyada belirli renklerin daha fazla tercih edildiğini ve hatta belli renklerin belli maksatla kullanıldığını görüyoruz. Biz ilk yola çıkarken, lacivertin ve turkuazın tonlarını içeren Gemlik tonu ile başladık. Daha sonra Anadolu ateşi, bayrağımızın rengi kırmızı ile devam ettik. Yeni renk çalışmaları var. Her modeline bir lansman rengi üzerinde çalışıyoruz. Onlarla beraber en az bir muhtemel iki rengimiz daha gelecek. Onların çalışmalarını tamamladıktan sonra açıklanacaktır. Bunun hazırlanış süreci bir boya formülü oluşturmak değil. Nihayetinde boyama sürecinde plastik, metal aksamların belli bir süre güneşte kaldıktan sonra, soğuğu ve ısıyı yaşadıktan sonra birbirileriyle uyumlu olması gerekiyor. O çalışmaları da iş ortaklarımızla yapıyoruz. Bu süreç bazen 8 ay, bazen 12 ay sürüyor" dedi.

2024 SONUNDA İHRACAT HEDEFİ

Yerli otomobilin ihracat hedeflerinden de bahseden Karakaş, "Yurt dışına açılmamızı her şeyden önce bir iki kritere bağladık. Birincisi kendi ülkemizde başarılı olmamız gerekiyor. İkincisi birden fazla model olması lazım. Farklı kitlelere hitap etmek gerekiyor. Uuslararası işi yönetmeye tümden hazır olmamız lazım. Bunların hepsini birleştirdiğimizde 2024'ün sonu, 2025'in başı olarak görüyoruz. Bu anlamda da planlarımızı hazırlamıştık. Ülke adı vermek şu an için çok doğru olmaz. Her halükarda İskandinav ülkelerine olabilir. Elektrikli araçların pazarda daha fazla beğenildiği, ön yargısız kullanım sergilediği pazarlara yönelmek istiyoruz. Orada edindiğimiz tecrübelerden sonra Avrupa'nın iki büyük pazarı olan Almanya ve Fransa'yı hedefliyoruz" dedi.

7 BÖLGEDE 27 SERVİS NOKTASI HAZIR

Vatandaşların merak ettiği şarj istasyonları ve servis konusuna da değinen TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş, "Bakanlıklarımızın, TSE'nin belirlediği kurallar var. 7 bölgede 20 noktada servisinizin olması lazım. Biz bunu ocak ayında tamamladık. Daha fazlasını tamamladık. Bizim 7 bölgede 27 noktada servisimiz var. Bunlara ilaveten 8 tane mobil servisimiz var. Sorun olduğunda telefonla çağırabildiğiniz şekilde hizmet verecekler. Başlangıç noktası için oldukça iyi bir sayıdır. Sene sonunda 30'u da geçecektir. Elektrikli araç, içten yanmalı motorlardan çok farklıdır. Birincisi çok daha az servis ihtiyacına sahip. Diğer araçları senede 2-3 kere servise götürecekken, bunu 2 senede bir kere gelecek. Bağlantılı olması nedeniyle, uzaktan araca bağlanılarak bir hata sıkıntı varsa, onu tespit edip yazılımını gönderebileceğiniz yapısı da mevcut. Yeni dünyada oyunun kuralları ve yapısı da farklı" dedi.