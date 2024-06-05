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Giriş Tarihi: 5.6.2024 11:02

Türkiye'nin sera gazı emisyonu yüzde 2,4 azaldı

Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2022'de önceki yıla göre yüzde 2,4 azalarak 558,3 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri oldu.

AA
Türkiye’nin sera gazı emisyonu yüzde 2,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin sera gazı emisyonu verilerini açıkladı. Bu dönemde toplam emisyonlarda karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 71,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12,8 ile tarım, yüzde 12,5 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 2,9 ile atık sektörü takip etti.

Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990'da 4,1 ton karbondioksit eşdeğeri iken, 2021'de 6,8 ton ve 2022'de 6,6 ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

Böylece, 2022'de toplam sera gazı emisyonu önceki yıla göre yüzde 2,4 azalarak 558,3 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oldu.

ENERJİ SEKTÖRÜ EMİSYONLARI AZALDI

Enerji sektörü emisyonları söz konusu dönemde yüzde 1,4 azalışla 400,6 milyon ton karbondioksit eşdeğerine düştü.

Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 2022'de önceki yıla göre yüzde 6,4 azalarak 69,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

Bu dönemde tarım sektörü emisyonları yüzde 5,1 azalarak 71,5 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oldu. Atık sektörü emisyonları ise yüzde 5,5 artarak 16,3 milyon ton karbondioksit eşdeğerine yükseldi.

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Türkiye'nin sera gazı emisyonu yüzde 2,4 azaldı
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