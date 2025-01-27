Türkiye’ye Latin turist akacak

İspanya'nın Madrid kentinde 22-26 Ocak tarihleri arasında IFEMA'da düzenlenen FITUR 2025 turizm fuarı, yenilikçiliği artırmak ve trendleri keşfetmek amacıyla dünya çapındaki turizm profesyonellerini bir araya getirdi. Beş gün boyunca süren bu etkinliğe, sektördeki son trendleri keşfetmek için 150 bin turizm profesyoneli, 100 bin de halktan ziyaretçi katıldı.Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) organizasyonu kapsamında 4. salonda yer alan Türkiye'nin, kültürel zenginlikleri ve turizm olanakları, küresel katılımcılara kapsamlı bir şekilde sunuldu.Bu yılki fuarın teması "sürdürülebilirlik ve inovasyon". Katılımcılar, turizmde çevreci uygulamaları ve yenilikçi teknolojileri keşfetme fırsatı buldu. FITURNEXT Gözlemevi'nde ise sürdürülebilir gıda yönetimi üzerine çarpıcı araştırmalar paylaşıldı.Özellikle Latin Amerika'nın, yoğun katılımıyla gerçekleşen FITUR, bu bölgelerden gelen turist beklentilerini anlamak ve profesyonel iş birliği fırsatları oluşturmak için bir platform sağladı. Latin Amerika pazarına odaklanarak büyüme hedefleyen Dorak Turizm, özellikle 2023 yılı itibarıyla hızla gelişen Latin Amerika pazarını, 2025'te yüzde 100'e yakın artırarak ana pazarlardan biri haline getirmeyi planlıyor.Gelenek göreneklerimiz, aile yapımız ve alışkanlıklarımızbirbirimize çok benziyor. Bir detabi en etkili konu, diziler. Güney Amerika'da ençok Türk dizileri izleniyor. Ben normalde JaponcaÇince İngilizce rehberdim. Sonra İspanyolcaöğrenmeye Guatemala'ya gittim. Ne zaman Türkümdesem duymadığım dizilerimizin adını banasöyler oldular. Orda bu işin ciddiyetini anladım.Türk dizileri o kadar ünlü ve o kadar etkiliyor ki.. .Amerika'dan sonra Türk dizi sektörü ikinci enbüyük pazar. Hindistan'ı Bollywood'u geçmişiz.Türkiye'ye gelip dizilerin çekildiği yerleri gezdiriyoruz.Kuzguncuk, Balat'ta geziyoruz. Kontaklarımızdandolayı çok özel bir grubumuz oluncasete de götürebiliyoruz.Mardin-Urfavar. Göbeklitepe'densonra bayağı meşhurUrfa...Kolombiya'dan geliyor.Genel olarak Meksika ileBrezilya ülke olarak dahabüyük ama bizde Kolombiyadaha fazla. Sonra Brezilya geliyor.Normalde Brezilya ekonomi olarakdaha büyük. Meksika da büyük. Japonyapazarında, Uzak Doğu'da bir numarayızzaten. Latin'de de inşallah öyle olacak.SABAH'ın özel bir gazete hazırladığı fuara, Dorak Turizm Latin Amerika Satış Direktörü Jessica Camargo, Meksika Genel Müdürü Kürşad Özcan, Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurul Üyesi Ceyda Uzman ve Reklam Genel Müdür Yardımcısı Sedat Acet katıldılar.İnanılmaz iyi geçti. Türkiye olarak turizmdeçok büyük adımlar atıyoruz. Yeni Marriottoteli Kapadokya'da açtık. Her seferinde Asya,Uzak Doğu, Latin Amerika olarak yeni projeler vemüşteriler getiriyoruz. Biz bunu gerçekten AhmetSerdar ve Mustafa Pilav beyle Türkiye'ye dahafazla tanıtım ve yatırım yaparak güzel işler yapıyoruz.Kapadokya'da binden fazla odamız oldu. Marriottoteli ile birlikte bin 280 oldu. Ayrıca İstanbul,Pamukkale, Kuşadası'nda birçok yatırımımız var.2025 için ilk fuarımız, ilgi çok iyi. Çok kalabalık inanılmazgüzel çalışmalar yapmaya başladık. Zaten10 dakika önce 4 yeni büyük rezervasyon aldık.Özellikle Latin Amerika ve Avrupa için yatırım yapmayadevam ediyoruz.Özellikle Latin Amerika'da yatırımlarla devam ediyoruz.Latin Amerika çok iyi bir pazar. Ben Brezilyalıyım.Türkiye'de yaşayalı 14 yıl oldu. LatinAmerika zor her şeyi çok ucuz istiyorlar amakaliteli istiyorlar, bunu satmak çok önemli.Ucuz da kaliteli de verebiliyoruz. Bunu kolaycaverebiliyoruz.Meksika, Brezilya, Kolombiya veArjantin olmak üzere Latin Amerika'da4 ofisimiz var. SadeceArjantin ofisimiz;Uruguay, ParaguayŞili'ye bakıyor.Dünyada televizyon ve eğlence sektörünün küreselleşmesiyle, Türk dizileri de sınırları aştı. Türk dizi sektörü 150'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Dijital platformlar aracılığıyla bu sayı 200'e yaklaşıyor.Türk dizi sektörünün ihracat geliri ilk defa 500 milyon dolar sınırını aştı. Sektör, 2024'te 150'den fazla ülkeye 300'ün üzerinde yapımı ihraç etti. Diziler gösterildiği ülkelerde 4 yılda 184 haftada ülkelerin en iyi 10 içeriği arasına girdi.Orta Doğu ve Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere, ABD, Avustralya ve Avrupa'da Türk dizilerinin sıkı takipçileri bulunuyor. Televizyonların yanı sıra dijital platformların ürettikleri Türk yapımların, dünyada 1 milyar tekil izleyici tarafından izlendiği tahmin ediliyor.Dizilerin çekildiği mekânlara ilgi duyan çok sayıda izleyici, Türkiye'nin açtığı ülke tanıtım stantlarında söz konusu yerler hakkında bilgi edinme imkanı buluyor. Bu da ziyaretçi çekme konusunda Türkiye'ye çeşitli fırsatlar sunuyor. Ziyaretçi çekme konusunda da Türkiye'ye çeşitli fırsatlar sunuyor.