Türkiye’ye Latin turist akacak

İspanya'nın Madrid kentinde 22-26 Ocak tarihleri arasında IFEMA'da düzenlenen FITUR 2025 turizm fuarı, yenilikçiliği artırmak ve trendleri keşfetmek amacıyla dünya çapındaki turizm profesyonellerini bir araya getirdi. Beş gün boyunca süren bu etkinliğe, sektördeki son trendleri keşfetmek için 150 bin turizm profesyoneli, 100 bin de halktan ziyaretçi katıldı.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) organizasyonu kapsamında 4. salonda yer alan Türkiye'nin, kültürel zenginlikleri ve turizm olanakları, küresel katılımcılara kapsamlı bir şekilde sunuldu.
Bu yılki fuarın teması "sürdürülebilirlik ve inovasyon". Katılımcılar, turizmde çevreci uygulamaları ve yenilikçi teknolojileri keşfetme fırsatı buldu. FITURNEXT Gözlemevi'nde ise sürdürülebilir gıda yönetimi üzerine çarpıcı araştırmalar paylaşıldı.
Özellikle Latin Amerika'nın, yoğun katılımıyla gerçekleşen FITUR, bu bölgelerden gelen turist beklentilerini anlamak ve profesyonel iş birliği fırsatları oluşturmak için bir platform sağladı. Latin Amerika pazarına odaklanarak büyüme hedefleyen Dorak Turizm, özellikle 2023 yılı itibarıyla hızla gelişen Latin Amerika pazarını, 2025'te yüzde 100'e yakın artırarak ana pazarlardan biri haline getirmeyi planlıyor.
Dorak Turizm Meksika Genel Müdürü Kürşad Özcan:
TÜRK DİZİ SEKTÖRÜ BOLLYWOOD'U GEÇTİ
Latin Amerikalılar neden Türkiye'yi çok seviyor?
Gelenek göreneklerimiz, aile yapımız ve alışkanlıklarımız
birbirimize çok benziyor. Bir de
tabi en etkili konu, diziler. Güney Amerika'da en
çok Türk dizileri izleniyor. Ben normalde Japonca
Çince İngilizce rehberdim. Sonra İspanyolca
öğrenmeye Guatemala'ya gittim. Ne zaman Türküm
desem duymadığım dizilerimizin adını bana
söyler oldular. Orda bu işin ciddiyetini anladım.
Türk dizileri o kadar ünlü ve o kadar etkiliyor ki.. .
Amerika'dan sonra Türk dizi sektörü ikinci en
büyük pazar. Hindistan'ı Bollywood'u geçmişiz.
Türkiye'ye gelip dizilerin çekildiği yerleri gezdiriyoruz.
Kuzguncuk, Balat'ta geziyoruz. Kontaklarımızdan
dolayı çok özel bir grubumuz olunca
sete de götürebiliyoruz.
Mardin-Urfa
var. Göbeklitepe'den
sonra bayağı meşhur
Urfa...
En büyük ilgi hangi ülkeden?
Kolombiya'dan geliyor.
Genel olarak Meksika ile
Brezilya ülke olarak daha
büyük ama bizde Kolombiya
daha fazla. Sonra Brezilya geliyor.
Normalde Brezilya ekonomi olarak
daha büyük. Meksika da büyük. Japonya
pazarında, Uzak Doğu'da bir numarayız
zaten. Latin'de de inşallah öyle olacak.
SABAH'ın özel bir gazete hazırladığı fuara, Dorak Turizm Latin Amerika Satış Direktörü Jessica Camargo, Meksika Genel Müdürü Kürşad Özcan, Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurul Üyesi Ceyda Uzman ve Reklam Genel Müdür Yardımcısı Sedat Acet katıldılar.
Dorak Turizm Latin Amerika Satış Direktörü Jessica Camargo:
OTEL YATIRIMI DEVAM EDİYOR
2024 yılı turizm açısından nasıl geçti?
İnanılmaz iyi geçti. Türkiye olarak turizmde
çok büyük adımlar atıyoruz. Yeni Marriott
oteli Kapadokya'da açtık. Her seferinde Asya,
Uzak Doğu, Latin Amerika olarak yeni projeler ve
müşteriler getiriyoruz. Biz bunu gerçekten Ahmet
Serdar ve Mustafa Pilav beyle Türkiye'ye daha
fazla tanıtım ve yatırım yaparak güzel işler yapıyoruz.
Kapadokya'da binden fazla odamız oldu. Marriott
oteli ile birlikte bin 280 oldu. Ayrıca İstanbul,
Pamukkale, Kuşadası'nda birçok yatırımımız var.
Peki 2025 beklentiniz nedir?
2025 için ilk fuarımız, ilgi çok iyi. Çok kalabalık inanılmaz
güzel çalışmalar yapmaya başladık. Zaten
10 dakika önce 4 yeni büyük rezervasyon aldık.
Özellikle Latin Amerika ve Avrupa için yatırım yapmaya
devam ediyoruz.
Yeni projeler...
Özellikle Latin Amerika'da yatırımlarla devam ediyoruz.
Latin Amerika çok iyi bir pazar. Ben Brezilyalıyım.
Türkiye'de yaşayalı 14 yıl oldu. Latin
Amerika zor her şeyi çok ucuz istiyorlar ama
kaliteli istiyorlar, bunu satmak çok önemli.
Ucuz da kaliteli de verebiliyoruz. Bunu kolayca
verebiliyoruz.
Kimler geliyor Türkiye'ye?
Meksika, Brezilya, Kolombiya ve
Arjantin olmak üzere Latin Amerika'da
4 ofisimiz var. Sadece
Arjantin ofisimiz;
Uruguay, Paraguay
Şili'ye bakıyor.
DİZİLERDEN 500 MİLYON $
Dünyada televizyon ve eğlence sektörünün küreselleşmesiyle, Türk dizileri de sınırları aştı. Türk dizi sektörü 150'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Dijital platformlar aracılığıyla bu sayı 200'e yaklaşıyor.
Türk dizi sektörünün ihracat geliri ilk defa 500 milyon dolar sınırını aştı. Sektör, 2024'te 150'den fazla ülkeye 300'ün üzerinde yapımı ihraç etti. Diziler gösterildiği ülkelerde 4 yılda 184 haftada ülkelerin en iyi 10 içeriği arasına girdi.
Orta Doğu ve Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere, ABD, Avustralya ve Avrupa'da Türk dizilerinin sıkı takipçileri bulunuyor. Televizyonların yanı sıra dijital platformların ürettikleri Türk yapımların, dünyada 1 milyar tekil izleyici tarafından izlendiği tahmin ediliyor.
ZİYARETÇİ ÇEKME FIRSATI SUNUYOR
Dizilerin çekildiği mekânlara ilgi duyan çok sayıda izleyici, Türkiye'nin açtığı ülke tanıtım stantlarında söz konusu yerler hakkında bilgi edinme imkanı buluyor. Bu da ziyaretçi çekme konusunda Türkiye'ye çeşitli fırsatlar sunuyor. Ziyaretçi çekme konusunda da Türkiye'ye çeşitli fırsatlar sunuyor.