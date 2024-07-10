Türkiye’ye yeni deprem finansmanı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgenin yaralarını sarmak için uluslararası kuruluşlardan bugüne kadar 3.8 milyar dolarlık finansman sağlandığını belirterek son olarak Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan daha önce alınan finansmana ek, 250 milyon euroluk kaynak temin edildiğini bildirdi. Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgenin yeniden imarı için uluslararası kuruluşlardan uygun koşullu dış finansman sağlanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Şimşek, "Bu çerçevede Türkiye, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan deprem bölgesinde gerçekleştirilen sağlık altyapı harcamaları için ek 250 milyon euro finansman sağladı" dedi. Şimşek, söz konusu krediye ilişkin anlaşmanın, bakanlıkça imzalandığı bilgisini vererek, bankadan geçen yıl da aynı amaçla 250 milyon euroluk bütçe finansmanı sağlandığını anımsattı. Söz konusu kaynağın deprem bölgesi için önemine dikkati çeken Mehmet Şimşek, "Finansmanla depremden etkilenen yerleşim yerlerinde ortaya çıkan iyileştirme ve yeniden imar ihtiyacı ile sağlık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor" diye konuştu.