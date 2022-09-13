Türkiye’yi kucaklayan konut hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin işyeri 2 yılda bitirilerek hak sahiplerinin kullanımına sunulacak. Projenin ilk etabı, 360 bin bağımsız birimden oluşacak. İlk etap konutlardan 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 400'ü İzmir'de, 10 bini Gaziantep'te, 8 bin 650'si Bursa'da, 7 bin 500'ü Konya'da, 4 bin 500'ü Kayseri'de inşa edilecek. Diğer illerde de nüfusa göre değişen sayılarda konut inşa edilecek.İlk etap konut projesinde İstanbul ilk sırada yer alırken, Arnavutköy- Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut ile ön plana çıkıyor. Bu projedeki evlere sahip olabilmek için Halkbank'a başvurulması gerekiyor. İstanbul Tuzla'da da 20 bin 920 konut yapılması öngörülürken, burada da başvurular Halkbank'a yapılacak. İstanbul'da ayrıca Çatalca'da 500, Silivri'de 200 konut yapılacak.İlk etapta Ankara'da 18 bin konut yapılacak. Belirlenen projeler arasında Gölbaşı'ndaki bin 545, Mamak'taki 3 bin 645, Etimesgut'taki 3 bin 800 ve Sincan'daki 6 bin 426 konut için Halkbank'a başvuru yapılacak. Adana'da yapılması planlanan 6 bin 350 evin 4 bin 100 adeti merkezde, bin adeti ise Yumurtalık'ta inşa edilecek.Tarihin en büyük sosyal konut projesinde İzmir'e 12 bin 400 konut yapılacak. İzmir merkeze yapılacak 6 bin 279 adet konut, proje genelinde en yüksek üçüncü konut sayısı olacak. Bu projeye başvurular Halkbank'a yapılacak. İzmir Menemen ve Dikili'ye biner konut yapılması planlanıyor.HATAY'A toplam 4 bin 450 konut yapılması planlanıyor. Bu konutların bin 100'ü merkeze, 700'ü Payas'a, 350'si Kırıkhan'a yapılacak. Kahramanmaraş'ta planlanan 3 bin 100 konutun bin 70'i merkeze, 750'si Elbistan'a, 500'ü Afşin'e yapılacak. Bu ilde de başvuruların adresi yine Halkbank. Konya'da yapılacak 7 bin 500 konutun 2 bin 981'i merkeze, 996'sı Seydişehir'e, 350'si Ereğli'ye yapılacak. 4 bin 500 konutun yapılacağı Kayseri'de 2 bin 300 konutla merkez ön plana çıktı.BURSA'YA 8 bin 650 konut yapılması öngörülürken, ilde Karacabey ilçesi 4 bin 316 konutla ilk sırada yer aldı. Karacabey'deki konutların yanı sıra, Nilüfer ilçesindeki bin 400 konut, Kestel'deki 750 konut, İnegöl'deki 480 konut için de Halkbank'a başvuru yapılacak. Proje kapsamında Diyarbakır'a 4 bin 800 konut yapılacak.PROJEDE konut sayısı açısından öne çıkan diğer bir il ise Gaziantep. Gaziantep'e 10 bin sosyal konut yapılması öngörülüyor. Bu konutların 4 bin 200'ü Şahinbey ilçesine, 4 bin adeti ise Şehitkamil ilçesine yapılacak. Her iki projede de başvurular Halk Bankası'na yapılacak.Cumhurıyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi inşaat sektörünü de hareketlendirdi.A Haber yayınındayaptığı açıklamada, barınmanıninsanların en temelihtiyacı olduğunu belirterek,"Hesaplar ortada. Bunun nekadarı erişilebilir, ne kadar ihtiyaçlariçin cazip olduğu... Bence bunları tartışmayabile gerek yok. Biz de özel sektörolarak memleketimizin faydasına birişte bulunma imkânımız olursa bizim içintarihi bir vazife olur. Bir sorumluluk duygusuylatoplumdan aldığımızı toplumaverme olur" dedi.ise "CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ateşekkür ediyoruz. Arz-talepdengesizlikleri ve tedarikzincirlerinin kırılması gibitemel dünyadan gelen sıkıntıvar. Proje ile insanlarımız rahatlayacak"diye konuştu.inşaatmaliyetlerinde yüzde 150'yeyakın bir artış yaşandığınıbelirterek, "O kadar önemli ki,250'den fazla alt ve yan sanayiyeiş ve istihdam sağlayan sektördenbahsediyoruz. Biz bu olaya sadecesosyal konut hamlesi gözüyle değilekonomiye can suyu hamlesi gözüyle debakmaya başladık" dedi.de projenin, hem dar gelirlivatandaşın konut sıkıntısına çözümolacağını hem de oluşturacağı istihdamve pek çok sektörde sağlayacağıhareketlilikle ekonomiye katmadeğer sağlayacağını bildirdi., işyeri projesiyle ilgili olarak, "28 ilde başlatılacak olan ve 10 bin iş yerini kapsayacak bu çalışma büyük bir velinimet. Açıklanan şartları taşıyan tüm sanayicilerimiz hiç durmasınlar bu tarihi fırsatı kaçırmasınlar" dedi., şöyle konuştu: "Hiç evi olmayanvatandaş için önemli bir fırsat, kira ödergibi taksitlerle ev sahibi olma imkanısağlanacak. Diğer taraftan ucuz konutprojesinin kira fiyatlarına da etkisi olacak,zaman içerisinde konut arzınındaha da artmasıyla fiyatların gerilemesisağlanacaktır.""Bu kadar büyük birtoplu konut projesi bugünekadar yapılmamıştı. Olumlubir hareket oldu, sonuçlarınıda en kısa sürede göreceğiz"açıklaması yaptı.