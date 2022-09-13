Türkiye’yi kucaklayan konut hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin işyeri 2 yılda bitirilerek hak sahiplerinin kullanımına sunulacak. Projenin ilk etabı, 360 bin bağımsız birimden oluşacak. İlk etap konutlardan 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 400'ü İzmir'de, 10 bini Gaziantep'te, 8 bin 650'si Bursa'da, 7 bin 500'ü Konya'da, 4 bin 500'ü Kayseri'de inşa edilecek. Diğer illerde de nüfusa göre değişen sayılarda konut inşa edilecek.
TUZLA'YA 20.920 KONUT
İlk etap konut projesinde İstanbul ilk sırada yer alırken, Arnavutköy- Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut ile ön plana çıkıyor. Bu projedeki evlere sahip olabilmek için Halkbank'a başvurulması gerekiyor. İstanbul Tuzla'da da 20 bin 920 konut yapılması öngörülürken, burada da başvurular Halkbank'a yapılacak. İstanbul'da ayrıca Çatalca'da 500, Silivri'de 200 konut yapılacak.
ANKARA'DA SİNCAN
İlk etapta Ankara'da 18 bin konut yapılacak. Belirlenen projeler arasında Gölbaşı'ndaki bin 545, Mamak'taki 3 bin 645, Etimesgut'taki 3 bin 800 ve Sincan'daki 6 bin 426 konut için Halkbank'a başvuru yapılacak. Adana'da yapılması planlanan 6 bin 350 evin 4 bin 100 adeti merkezde, bin adeti ise Yumurtalık'ta inşa edilecek.
İZMİR'E 12.400 KONUT
Tarihin en büyük sosyal konut projesinde İzmir'e 12 bin 400 konut yapılacak. İzmir merkeze yapılacak 6 bin 279 adet konut, proje genelinde en yüksek üçüncü konut sayısı olacak. Bu projeye başvurular Halkbank'a yapılacak. İzmir Menemen ve Dikili'ye biner konut yapılması planlanıyor.
KONYA'DA MERKEZ ÖNDE
HATAY'A toplam 4 bin 450 konut yapılması planlanıyor. Bu konutların bin 100'ü merkeze, 700'ü Payas'a, 350'si Kırıkhan'a yapılacak. Kahramanmaraş'ta planlanan 3 bin 100 konutun bin 70'i merkeze, 750'si Elbistan'a, 500'ü Afşin'e yapılacak. Bu ilde de başvuruların adresi yine Halkbank. Konya'da yapılacak 7 bin 500 konutun 2 bin 981'i merkeze, 996'sı Seydişehir'e, 350'si Ereğli'ye yapılacak. 4 bin 500 konutun yapılacağı Kayseri'de 2 bin 300 konutla merkez ön plana çıktı.
BURSA'DA KARACABEY İLK SIRADA
BURSA'YA 8 bin 650 konut yapılması öngörülürken, ilde Karacabey ilçesi 4 bin 316 konutla ilk sırada yer aldı. Karacabey'deki konutların yanı sıra, Nilüfer ilçesindeki bin 400 konut, Kestel'deki 750 konut, İnegöl'deki 480 konut için de Halkbank'a başvuru yapılacak. Proje kapsamında Diyarbakır'a 4 bin 800 konut yapılacak.
GAZİANTEP'E 10 BİN KONUT
PROJEDE konut sayısı açısından öne çıkan diğer bir il ise Gaziantep. Gaziantep'e 10 bin sosyal konut yapılması öngörülüyor. Bu konutların 4 bin 200'ü Şahinbey ilçesine, 4 bin adeti ise Şehitkamil ilçesine yapılacak. Her iki projede de başvurular Halk Bankası'na yapılacak.
EKONOMİYE CAN SUYU
Cumhurıyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi inşaat sektörünü de hareketlendirdi.
GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu
A Haber yayınında
yaptığı açıklamada, barınmanın
insanların en temel
ihtiyacı olduğunu belirterek,
"Hesaplar ortada. Bunun ne
kadarı erişilebilir, ne kadar ihtiyaçlar
için cazip olduğu... Bence bunları tartışmaya
bile gerek yok. Biz de özel sektör
olarak memleketimizin faydasına bir
işte bulunma imkânımız olursa bizim için
tarihi bir vazife olur. Bir sorumluluk duygusuyla
toplumdan aldığımızı topluma
verme olur" dedi.
KONUTDER Başkanı Altan Elmas
ise "Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'a
teşekkür ediyoruz. Arz-talep
dengesizlikleri ve tedarik
zincirlerinin kırılması gibi
temel dünyadan gelen sıkıntı
var. Proje ile insanlarımız rahatlayacak"
diye konuştu.
Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa,
inşaat
maliyetlerinde yüzde 150'ye
yakın bir artış yaşandığını
belirterek, "O kadar önemli ki,
250'den fazla alt ve yan sanayiye
iş ve istihdam sağlayan sektörden
bahsediyoruz. Biz bu olaya sadece
sosyal konut hamlesi gözüyle değil
ekonomiye can suyu hamlesi gözüyle de
bakmaya başladık" dedi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç
de projenin, hem dar gelirli
vatandaşın konut sıkıntısına çözüm
olacağını hem de oluşturacağı istihdam
ve pek çok sektörde sağlayacağı
hareketlilikle ekonomiye katma
değer sağlayacağını bildirdi.
FIRSATI KAÇIRMAYIN
ASKON Başkanı Orhan Aydın
, işyeri projesiyle ilgili olarak, "28 ilde başlatılacak olan ve 10 bin iş yerini kapsayacak bu çalışma büyük bir velinimet. Açıklanan şartları taşıyan tüm sanayicilerimiz hiç durmasınlar bu tarihi fırsatı kaçırmasınlar" dedi.
Bahaş Holging CEO'su Abdüssamet Bahadır
, şöyle konuştu: "Hiç evi olmayan
vatandaş için önemli bir fırsat, kira öder
gibi taksitlerle ev sahibi olma imkanı
sağlanacak. Diğer taraftan ucuz konut
projesinin kira fiyatlarına da etkisi olacak,
zaman içerisinde konut arzının
daha da artmasıyla fiyatların gerilemesi
sağlanacaktır."
Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt,
"Bu kadar büyük bir
toplu konut projesi bugüne
kadar yapılmamıştı. Olumlu
bir hareket oldu, sonuçlarını
da en kısa sürede göreceğiz"
açıklaması yaptı.