Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hem ihtiyacı karşılama hem de Türkiye'yi bölgenin veri üssü yapma hedefiyle çalışıyoruz. Hem devlet hem de özel sektör olarak yeni yatırımlarımız ve iş birliklerimizle Türkiye'yi telekomünikasyon merkezi haline getiriyoruz" dedi. Bakan Uraloğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Türk Telekom'un 2024 İş Hedefleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Uraloğlu'nun yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO'u Ümit Önal ve yöneticiler yer aldı.2027'de akıllı telefon kullanıcı sayısının 7.7 milyara ulaşmasının beklendiğini söyleyen Uraloğlu, "Küresel mobil veri trafiğinin 2030'a kadar 80 kattan fazla artışla aylık 5 bin eksabaytı aşacağı düşünülmektedir. Her geçen gün veri trafiğinin katlanarak arttığı bir dönemdeyiz. Veri hacmi 2010'da 2 zetabayt seviyesinde iken 2020'de 64 zetabayt olduğu, 2025'te 181 zetabayta ulaşacağı tahmin ediliyor. 15 yılda veri neredeyse 90 kat artmış olacak. Hem ihtiyacı karşılama hem de Türkiye'yi bölgenin veri üssü yapma hedefiyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Toplam 94.3 milyon genişbant internet abonesi olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Fiber uzunluğumuz 550 bin kilometre. Bunu 2024'te 600 bin, 2028 yılına kadar 850 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.YERLİve milli üretime büyük önem verdiklerini belirten Uraloğlu, "Bir yandan 5G'de ilerlerken bir yandan da 6G teknolojisinde neler yapabiliriz, onları konuşuyoruz. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı haziranda yörüngesine göndermeyi hedefliyoruz" dedi.