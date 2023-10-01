Türkler bankacılık yapamaz algısını kırdık

Türkiye İş Bankası'nın Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü adına düzenlediği 'Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış' başlıklı uluslararası konferansı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılış konuşmasıyla başladı. Bakan Ersoy, "Atatürk'ten miras, 'Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma ülküsü' her zaman aklımızdadır. Türkiye Yüzyılı'nı, milli ve manevi değerlerimizle temellendirip, çağdaş normlarla iç içe kılacağız" diye konuştu.Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ise konferansta yaptığı konuşmada "İş Bankası büyük kurucusunun da yaptığı gibi tarihimizde ekonomi bakımımızdan başlı başına yer almış ve en önemsiz denilen bir servetin bile ekonomik hayatta fert menfaatlerine değil ulus menfaatine kullanılmasını fiilen göstermiştir. Cumhuriyetin ikinci yüz yılına adım atarken bizim tabirimizle Cumhuriyetten bir yaş küçük kardeşi olan İş Bankası kurucusunun iktisadi bakımından ileri görüşlülüğünün ispatıdır. Zamanında sermayenin yeterli görülmediği 'Türkler bankacılık yapamaz' algısının olduğu bir ortamda Atatürk'ün bankayı kurmakla görevlendirdiği Celal Bayar'a telkini olan o meşhur vecize bugün Atatürk vizyonu başlığıyla konuştuğumuz bu oturumda son derece manalıdır" dedi.İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün idealleriyle, milletin fedakarlıklarıyla, zor şartlarda kazanılmış, bağımsızlığın ekonomik olarak desteklenmesi misyonuyla kurulmuş bir bankayız" dedi. Dijital yatırımlarına dikkat çeken Aran, "Teknolojiyi insanın yerine koymayı aklımızdan geçirmedik. İnsanın yanına konumlandırmayı, zor olanı seçtik" diye konuştu.