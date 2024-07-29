Türkmenistan’a kritik ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'a bugün kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Bayraktar'ın gündeminde Türkmen gazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması konusu yer alacak. 1 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu marjında iki ülke arasında doğal gaz ve petrolde iş birliğini artıracak anlaşmalar imzalanmıştı. Bakan Bayraktar, bugün Başkent Aşkabat'ta Türkmengaz Başkanı Maksat Babayev, Türkmenistan Enerji Bakanı Annageldi Saparov, Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev ile görüşmeler gerçekleştirecek. Bakan Bayraktar yarın da Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov tarafından kabul edilecek. Türkmenistan Petrol ve Doğalgazdan Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Amanov ile de bir araya gelecek olan Bayraktar, temaslarında Türkmen doğalgazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya ulaştırılması konusu başta olmak üzere enerji ve madencilik alanlarında iş birliği fırsatlarını ele alacak.