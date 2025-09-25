Türkmenistan’la hedef 5 milyar $ ticaret

Millet Kütüphanesi'nde Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği ile EkoAvrasya Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen "Türkmenistan'ın Bağımsızlığının 34'üncü Yılında Türkmenistan-Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu" konferansı kapsamında Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri ele alındı. BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, Türkmenistan ve Türkiye arasındaki doğalgaz anlaşmasına dikkat çekerek, "Türkmenistan'dan Türkiye'ye gaz taşınması sürecini daha uzun süreli olarak olması önceliğimizdir" dedi. Dışişleri Bakanlığı Orta Asya ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Müdürü Büyükelçi Togan Oral, Türkiye'nin Türkmenistan'ı ilk tanıyan ülkelerden olduğunu belirterek, "Liderlerimiz tarafından belirlenen 5 milyar dolar ticaret hedefine yönelik çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu ise, "AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı olarak 8 devlet tek millet yolculuğuna girdiğimizi duyuruyorum" dedi.