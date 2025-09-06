TÜRKPATENT’ten dikkat çeken başvurular: Sağlıktan güvenliğe yenilikçi buluşlar

Türkiye'nin teknolojisini korumada merkezi rol üstlenen Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) yapılan başvurular dikkat çekici seviyelere ulaştı. 2024 sonu itibarıyla patent başvuruları geçen yıla göre yüzde 18,4 arttı. Tescil sayılarında ise yüzde 38,9'luk yükseliş yaşandı. Faydalı model tescillerinde artış oranı yüzde 81 oldu.

SÜREÇLER HIZLANDI: 36 AYDAN 25 AYA

TÜRKPATENT'in yayımladığı Hizmet Standartları'na göre araştırma talepleri normal şartlarda 18 ayda tamamlanırken, 2024'te devreye alınan Acil Patent Araştırma Hizmeti ile bu süre ortalama 30 güne indi. Bugüne kadar 760 acil araştırma talebi alındı. Tescil süreçleri de kısaldı; 2023'te ortalama 36 ay olan süre 2024'te 30 aya, 2025'in ilk 8 ayında ise 25 aya düştü.

ULUSLARARASI ALANDA TÜRKİYE 9. SIRADA

Türkiye, 2024 yılında WIPO'nun 24 uluslararası patent otoritesi arasında hazırladığı 1.844 raporla dünyada 9. sırada yer aldı. Ayrıca TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülen dijital dönüşüm projesi kapsamında, yapay zekâ ve otomasyonun patent süreçlerinde daha etkin kullanılması planlanıyor.

SAĞLIK ODAKLI BULUŞLAR ÖNE ÇIKTI

Başvurular arasında sağlık alanına yönelik projeler ön plana çıktı. BOS kaçağını tespit eden burun tamponu, kafa travmalarında teşhisi kolaylaştıracak yenilikçi bir çözüm sundu. Ayrıca, akciğer kanseri tedavisine yönelik yeni yöntemler tıp dünyasında alternatif çözümler olarak değerlendirildi.

GÜVENLİK VE ÇEVRE İÇİN YENİLİKLER

Güvenlik ve çevre odaklı buluşlarda da dikkat çeken projeler yer aldı. Yuvarlanabilen ve uçabilen casus topu, sel ve su baskınlarında hızlı ilk müdahale botu, su altı mayınlarına müdahale için geliştirilen robotik kesici kol ve göz hareketleriyle kontrol edilen far sistemi öne çıkan projeler arasında.

GÜNDELİK YAŞAMI KOLAYLAŞTIRAN İCATLAR

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya yönelik başvurular arasında ise; temas etmeyen hasta yatağı, akıllı klozet, diş çürüklerini erken teşhis kiti, ruh haline göre müzik önerisi yapan sistem, koku giderici cihaz içeren buzdolabı ve modüler kadın ayakkabısı gibi günlük yaşamda doğrudan fayda sağlayacak buluşlar dikkat çekti.