Türksat 1,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi

Türksat AŞ 2023 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgiye göre, kuruluş geçen yıl toplam net satışlarını 13 milyar 851 milyon liraya çıkardı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) 3 milyar 311 milyon liraya yükselten şirketin FAVÖK marjı yüzde 24'ü buldu.

Her yıl yapılan yatırımlarla özellikle uydu ve kablo haberleşme altyapısını geliştiren şirket, 2023'te 1 milyar 472 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Bu dönemde kablonet ve kablo TV abonelerinde de artış oldu.

2022'de yaklaşık 1 milyon 253 bin olan kablonet abone sayısı 2023'te 1 milyon 334 bine ulaştı. Kablo TV abone sayısı da aynı dönemde 1 milyon 333 binden 1 milyon 358 bine yükseldi.