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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Türksat 5B bu yıl fırlatılacak

Türksat 5B bu yıl fırlatılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun aralık ayı sonunda fırlatılmasının planlandığını açıkladı. Karaismailoğlu, uzay vatanda da söz sahibi olmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti. 42 derece doğu yörüngesinde uyduların yedekliliğini sağlamak ve mevcut kapasiteyi artırmak üzere Türksat 5B uydularının sözleşmesini Airbus D&S firması ile imzaladıklarını anımsatan Karaismailoğlu, uydunun tasarım ve üretim aşamalarının başarıyla tamamlandığını ifade etti. Karaismailoğlu, nakliye hazırlıklarının kasım ayı içinde tamamlanması ve fırlatmak üzere fırlatıcı firma Space X'in tesislerine nakledilmesinin planlandığını aktararak, "Uydunun Space X firmasının, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 tip roketiyle fırlatılması planlanıyor" bilgisini paylaştı. ANKARA
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Türksat 5B bu yıl fırlatılacak
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