Türksat 5B uzayda 4. yılını geride bıraktı! Uraloğlu: "Uzay vatan"da gücümüze güç kattı

TÜRKSAT 5B 3,5 YILDIR HİZMETTE

Uraloğlu, Türksat 5B'nin uzayda 4. yılını doldurduğunu ve 3,5 yıldır da hizmet verdiğini söyledi.

Türksat 5B Haberleşme Uydusu Programı'nın, TÜRKSAT AŞ, Airbus Defence and Space ile SpaceX arasında imzalanan sözleşme kapsamında 1 Kasım 2017'de başlatıldığını ve yürürlüğe girdiğini hatırlatan Uraloğlu, bu sayede Türksat 5B uydusunun teslim alınmasının yanı sıra fırlatma hizmeti, fırlatma süreci ve bir yıllık yörünge sigortası, yer kontrol altyapıları, operatörlere yönelik eğitimler, teknoloji transferine ilişkin eğitim programları ile yerli sanayinin projeye katılımını içeren çalışmaların temin edildiğini bildirdi.

Uraloğlu, Türksat 5B uydusunun, sektörde geçerli uluslararası test ve doğrulama standartları doğrultusunda yürütülen entegrasyon, fonksiyonel ve çevresel test süreçlerinin, üretici firmanın tesislerinde Türksat AŞ uzmanlarının gözetimi ve katılımıyla başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Türkiye'nin haberleşme kapasitesini önemli ölçüde artıran Türksat 5B uydusunun, uzaydaki görevini başarıyla sürdürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, "19 Aralık 2021'de SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan Türksat 5B, yaklaşık 5,5 aylık yörünge yolculuğu ve test sürecinin ardından 14 Haziran 2022'de hizmete alındı. Türksat 5B, ülkemizin uzay ve haberleşme alanındaki gücünü perçinleyen stratejik bir yatırımdır." diye konuştu.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINA KESİNTİSİZ KATKI

Uraloğlu, Türksat 5B'de yerli olarak geliştirilen bazı haberleşme ekipmanlarının kullanıldığına işaret ederek, uydunun, yerli ve milli teknolojilerden uzayda yararlanılmasının somut örneklerinden biri olduğunu, Türkiye'nin uzay ekosisteminin gelişmesine önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Türkiye'nin 5. nesil haberleşme uydusu olarak hizmete alınan Türksat 5B'nin ardından Türkiye'nin uydu data kapasitesinin önemli ölçüde arttığına dikkati çeken Uraloğlu, "Yaklaşık 15 yıl tasarım ömrü bulunan Türksat 5B, tamamen elektrikli itki sistemi sayesinde uzun yıllar görev yapabilecek kabiliyete sahip. 2025 itibarıyla uydumuz tüm fonksiyonlarıyla aktif görevini sürdürüyor, kamu ve özel sektörün haberleşme ihtiyaçlarına kesintisiz katkı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Türksat 5B'nin 4 yıldır Türkiye'nin sahip olduğu en güçlü uydusu olarak "uzay vatan"daki gücüne güç kattığını belirterek, bu uyduyla verilen yeni hizmetlerin ülkeyi haberleşme alanında çok daha ileriye taşıdığını kaydetti.