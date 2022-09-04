Türksat 6A uydusu Cumhuriyet’in 100. yılında uzayda olacak

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Buradaki Türksat standında 4B uydusunun küçük ölçekli prototipi de sergileniyor.
Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, TEKNOFEST'te olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Türksat'ın uydu, kablo ve bilişim alanında hizmet verdiğini anlatan Ertok, "Türksat, Türkiye'nin haberleşme uydu operatörü. Standımızda ağırlıklı olarak uydu teknolojilerinde yaptığımız hizmetlerle alakalı konsept oluşturduk. Çocuklara bahsettiğimiz uyduların ne olduğunu, nasıl bir sistem olduğunu, neler yaptığını anlatmak istedik." dedi.
TUSAŞ TESİSLERİNDE UÇUŞ MODELİNİN TESTLERİ BAŞLADI
Ertok, 5 haberleşme uyduları bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:
"Son 2 yılda 2 uydumuzu fırlattık, bunları hizmete aldık. Bundan sonraki hedefimiz, yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A. Ankara'da TUSAŞ'taki uzay sistemleri entegrasyon tesisinde uçuş modelinin testleri başladı. Artık uzaya göndereceğimiz modelden bahsediyoruz. Hazırlıklar tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yıl içinde uydumuzu uzaya göndermeyi hedefliyoruz."
Türksat 6A uydusunun kendileri ve Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Ertok, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin en büyük AR-GE projelerinden birisi. Haberleşme uydusunu ilk defa üretiyoruz biz. Bu ölçekte bir uyduyu ilk defa üretiyoruz. Proje 2015 yılında başladı. Aradan geçen yıllarda birçok model üretildi. Doğrulanarak geldi. Artık son aşamasındayız.
Fırlatmayla ilgili sözleşmeleri yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılında kendi haberleşme uydumuzu uzaya göndererek filomuza dahil edeceğiz. Böylece Türksat, 6 uyduyu aynı anda işleten bir operatör olacak. Bu, dünya sıralamasında da önemli bir adım olacak."
MİLLİ İMKANLAR İLE GELİŞTİRİLEN İLK HABERLEŞME UYDUSU
TURKSAT 6A, Türkiye'nin yerli olarak geliştirilecek ve bu alandaki yeteneklerimizi daha da ileri götürmeyi amaçlayan ilk haberleşme uydusu projesidir. 1994 yılında göreve başlayan TURKSAT 1B ve takip TURKSAT 1C, 2A, 3A ve 4A uydularından beri Türkiye bu alanda hizmet sağlamaktadır. Ancak bu uydular yabancı firmalardan temin edilmiştir. TURKSAT 6A projesinde ise TÜBİTAK UZAY, RASAT ve GÖKTÜRK-2 projelerinde kazanılan uzay alanındaki tecrübelerinden de faydalanarak, proje ortakları TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH firmaları ile birlikte milli haberleşme uydu platformunu geliştirmektedir.
15 Aralık 2014 tarihinde başlayan proje kapsamında geliştirilecek uydu, Türkiye'nin daha önceki haberleşme uydularından farklı olarak milli imkanlar ile geliştirilen ilk haberleşme uydusu olma özelliğini taşıyacaktır.
Yakıt dahil, 4 tonun üzerinde bir kütleye sahip olacak olan uydu, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngeye yerleştirilecektir. TÜRKSAT 6A Uydusu, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümündeki son kullanıcılara hizmet edecektir. Proje kapsamında, uydu üzerinde kullanılacak yeni geliştirilen birçok alt sisteme uzay ve uydu tarihçesi kazandırılacak ve söz konusu alt sistemler, milli haberleşme uydularının alt yapısını oluşturacaktır. TÜRKSAT 6A, 16 aktif, 4 yedek Ku-Bant ve 2 aktif, 1 yedek X-Bant aktarıcıya sahip olacaktır.