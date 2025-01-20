TÜRKSAT 6A’nın hizmete girmesi için geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kısa süre önce daimi yörüngesine yerleşen TÜRKSAT 6A uydusunu şubat ayında tamamen devreye alacaklarını belirtti. Uraloğlu, "Türkiye olarak 5 uyduyla dünyada 3.5 milyar insanımızı kapsıyor ve onlara hizmet satıyoruz. TÜRKSAT 6A ile buna 4 ülke daha eklenecek" dedi. Uraloğlu, 5G ihalesini yıl içinde yapacaklarını ve bu hizmetin 2026'da kullanılmaya başlanacağını bildirerek, Türkiye'de 34 lokasyonda 5G'nin deneyimlendiğini kaydetti.Uraloğlu, Suriye'ye yönelik yürütülebilecek çalışmalara da başladıklarını bildirerek, oradaki hükümetin kurulması ve muhatapların netleşmesinin ardından daha fazla bilgiye sahip olacaklarını ve Suriye halkı için neler yapabileceklerini ortaya koyacaklarını söyledi. Havacılıkla ilgili çalışmalara başladıklarına işaret eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk Hava Yolları önümüzdeki hafta içinde Şam'a uçacak, karşı tarafla görüşüyoruz. Demir ile kara yolları ile GSM iletişimi konusunda tespitler yapmaya başladık. Bizim teknik arkadaşlarımızın da muhatap olacağı kişilerin bir an önce göreve başlamasıyla faaliyetlerimizi hızlandırmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.Ulaştırma alanında 2025'te yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Ankara'dan 41 ile çıkışı olan doğu istikametindeki Ankara-Kırıkkale Otoyolu'nun yapımına başladık. Kınalı- Malkara Otoyolu'nun yapımına başlıyoruz. İstanbul Havalimanı'ndan Filyos Limanı'nın ticari gemilere açılmasıyla ilgili bir çalışmamız da var. Oradaki tesisleri nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla da görüşüyoruz" dedi.