Türksat Gölbaşı veri merkezi açılıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat tarafından kurulacak Gölbaşı Veri Merkezi'nin inşaat çalışmalarını 2026 yılında tamamlamayı amaçladıklarını bildirerek, "Kritik bilişim merkezimizi 2027 yılı içerisinde hizmete almayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı. Ankara'da Gölbaşı Veri Merkezi kurulacağını aktaran Uraloğlu, bu merkezle, kritik bilgileri barındıran kurumların iş sürekliliğini sağlayabilmesi için tüm veri ve bulut hizmetlerine yönelik ihtiyacı yerli yazılımla karşılayacaklarına işaret etti. Uraloğlu, 28 bin 500 metrekarelik dev alanıyla projenin, Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacağını bildirerek, "Yapılacak yatırımla Türksat'ın mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda 8 katın üzerinde artırılacak" değerlendirmesinde bulundu.