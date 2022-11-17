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Giriş Tarihi: 17.11.2022 16:21

Türksat kamu bilişimcilerinin etkinliğine iletişim desteği verecek

Türksat AŞ'nin, Türkiye Bilişim Derneğince (TBD) düzenlenen "Kamu-Bilgi İşlem Birimleri-Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB'25-BİMY'29) Bütünleşik Etkinliği"ne iletişim sponsorluğu desteği vereceği bildirildi.

AA
Türksat kamu bilişimcilerinin etkinliğine iletişim desteği verecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kamu bilişimcilerini bir araya getirerek karar vericilerin tecrübelerini paylaştığı, sektörün öncü firmalarının teknoloji eğilimlerine dair bilgi verdiği "Kamu-BİB'25-BİMY'29 Bütünleşik Etkinliği" bugün Antalya'da başladı.

"Dijital Gelecek ve Ötesi" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte "Gelecek Çok Bulutlu, Bulutun Altı/Üstü", "Dijital Gelecekte Siber Güvenlik", "Geleceğin Vizyoner CIO'ları", "Konumsuz Organizasyonlar ve Sayısal Uçurum" başlıklı paneller düzenlenecek.

Türksat da organizasyonun ana etkinliklerinin gerçekleştirileceği 18-19 Kasım'da "İletişim Sponsoru" olarak yerini alacak.

Organizasyon, 20 Kasım Pazar günü sona erecek.

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Türksat kamu bilişimcilerinin etkinliğine iletişim desteği verecek
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