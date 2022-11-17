Türksat kamu bilişimcilerinin etkinliğine iletişim desteği verecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kamu bilişimcilerini bir araya getirerek karar vericilerin tecrübelerini paylaştığı, sektörün öncü firmalarının teknoloji eğilimlerine dair bilgi verdiği "Kamu-BİB'25-BİMY'29 Bütünleşik Etkinliği" bugün Antalya'da başladı.

"Dijital Gelecek ve Ötesi" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte "Gelecek Çok Bulutlu, Bulutun Altı/Üstü", "Dijital Gelecekte Siber Güvenlik", "Geleceğin Vizyoner CIO'ları", "Konumsuz Organizasyonlar ve Sayısal Uçurum" başlıklı paneller düzenlenecek.

Türksat da organizasyonun ana etkinliklerinin gerçekleştirileceği 18-19 Kasım'da "İletişim Sponsoru" olarak yerini alacak.

Organizasyon, 20 Kasım Pazar günü sona erecek.