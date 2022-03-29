TÜSİAD’ın yeni başkanı Orhan Turan oldu

TÜSİAD Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi 52. TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirildi.

Genel Kurul'da belirlenen yeni yönetim kurulu, ilk toplantısında, yönetim kurulu başkanlığına Orhan Turan'ı, başkan yardımcılıklarına ise Murat Özyeğin, Mehmet Tara ve Serpil Veral'ı seçti.

2022-2023 dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri şöyle:

"TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masası Başkanı, Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eşbaşkanı Murat Özyeğin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayman, Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eşbaşkanı Mehmet Tara, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İş Dünyası Kuruşları ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Veral, Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masası Başkanı Cevdet Alemdar, Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı İzel Levi Coşkun, Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masası Başkanı Ozan Diren, Sanayi Politikaları ve Şirket İşleri Yuvarlak Masası Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eşbaşkanı Perihan İnci, Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eşbaşkanı Çağatay Özdoğru, Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası Başkanı Elvan Ünlütürk, Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı Bedii Can Yücaoğlu."

TÜSİAD Yönetim Kurulu'nun yedek üyeleri, Meltem Akol, Gülesin Atalay, Kaan Bilecik, Ayşe Boyner, Emre Eczacıbaşı, Azmi Gümüşlüoğlu, Aslı Güreşcier, Mehmet Salih Özen, İzzet Özilhan, Durmuş Topçu, Cem Tüfekçi, Feyyaz Ünal'dan oluştu.

TÜSİAD Denetleme Kurulu'nun da asil üyeleri Ali Avcı, Vefa Reşat Moral, Öner Çelebi, yedek üyeleri ise Deniz Yasemin Aksu, Nurdan Erbuğ, Oğuz Kaan Kiziroğlu oldu.

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ORHAN TURAN'IN ÖZ GEÇMİŞİ

Türkiye'nin önde gelen yüzde 100 yerli sermayeli yalıtım firması olan ODE Yalıtım'ın yönetim kurulu başkanı Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını da tamamlayan Orhan Turan, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü seviyesinde ders verdi.

Milliyet Gazetesi, CNNTürk ve Ernst & Young iş birliğiyle yapılan Yılın Girişimcisi yarışmasında 2008 yılında "Yılın Girişimcisi" ödülünü alan Turan, Monte Carlo'da düzenlenen "Dünya Yılın Girişimcisi" yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

Turan, iş hayatı boyunca sivil toplum örgütlerinde görev almaya büyük önem vermesi dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarında 30 yıldır aktif görev alıyor. Bu kapsamda Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER) kurulmasında aktif rol aldı. 1997-1999 yılları arasında İZODER Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin de (İMSAD) yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Turan, 2018-2022 yılları arasında TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

18 yıldır TÜSİAD üyesi olan Orhan Turan, TÜSİAD'ın yönetim kurullarında ve denetleme kurulunda görev aldı. Turan, bugünkü TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Evli ve bir çocuk babası olan Turan, iyi derecede İngilizce biliyor.