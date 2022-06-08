Tütüne alternatif olarak ürettiği çilekte kendi markasını oluşturdu

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Elifli Mahallesi'nde yaşayan Bayram Ali Kadıoğlu, 2002 yılı başında tütüne alternatif olarak çilek üretimine başladı.

Zamanla tütünü bırakarak tamamen çilek üretimine yoğunlaşan Kadıoğlu, 2016 yılında da "Elifli çileği" markasını tescil ettirdi.

Kadıoğlu, ürettiği çilekleri Samsun'daki market ve manavların yanı sıra toptancılar aracılığıyla Sinop, Tokat, Amasya, Ankara ve Trabzon'a da gönderiyor.

Kadıoğlu, 20 yıl kadar önce sadece tütüne bağlı kalınmaması amacıyla alternatif olarak çilek üretimine başladığını söyledi.

Başarılı sonuçlar alınca her yıl üretimini artırdığını, bölgedeki diğer insanları da çilek yetiştiriciliğine başlamaları için teşvik ettiğini anlatan Kadıoğlu, "Her şeyi devletten beklemek yanlış. Bölgemiz zamanla 'çilek köyü' olarak tanındı." dedi.

"KARADENİZ'DE NEMDEN, YAĞMURDAN DOLAYI YÜZDE 50 KAYIP OLUYOR"

Geçen yıl 20 dönüm olan üretim alanını bu yıl 45 dönüme çıkarttığını belirten Kadıoğlu, şöyle devam etti:

"Normalde dönümde 4-5 ton veren çilekte Karadeniz'de nemden, yağmurdan dolayı yüzde 50 kayıp oluyor. Kimseden bir şey saklamıyorum, bilgimi isteyene veriyorum ki güzel yapalım. Dünya, ekonomik zorluklarla boğuşuyor. İnsanların gıda ihtiyacını karşılamak için bizim gibi küçük çiftçiler ticari anlamda bakmaz, üretimine devam eder, zararına da olsa yapar. Biz şu anda para kazanamayabiliriz, olsun. Ülkemiz bu durumu atlatacak, daha güzel günler gelecek ama bizler üretim yapmazsak ileride açlıkla karşılaşabiliriz."

Kadıoğlu, bölgede çilek üretiminde 20 yılda önemli yere geldiklerine dikkati çekerek, "Çilek üretiminde kalite önemlidir. Kaliteye önem verdiğimden müşterinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyorum. Çürük ürünü iade alıyorum. Çilek yetiştiriciliği dikim, çapa, budama gibi tüm işlemleriyle 9 ay sürer. Bunun 3-4 ayı hasatla geçiyor. Bölgede alternatif olarak herkesin çilek yetiştirmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Karadeniz Bölgesi'nde çilek yetiştiriciliğinin büyük alanlar yerine küçük aile işletmeleri tarafından yapılması gerektiğini dile getiren Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Çilek üretiminde Akdeniz Bölgesi ile yarışamayız. Yağışlı hava, ani sıcaklık düşüşleri verimimizi etkiliyor. Bu nedenle geniş alanlarda üretim yapamıyoruz çünkü hava şartları kötü olursa ürün tarlada bozuluyor ve zarar edilebiliyor. Küçük alanlarda üretim yapılınca üretim az olduğu için zararımız da çok fazla olmuyor. Amacım bütün yörede çilek üretimini teşvik etmek."