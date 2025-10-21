Ucuz kiralık konutta yasal altyapı hazırlanıyor

Fahiş kira artışlarının önüne geçecek, vatandaşın nefes almasını sağlayacak kiralık konut projesinde yasal altyapı için hazırlık başladı. Bu konuda hazırlanacak yasa teklifi önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Türkiye'nin önemli sorunlarından biri haline gelen kiralık konutta TOKİ'nin devreye sokulacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından yapılacak 500 bin sosyal konutun bir bölümünün kiraya verileceği kiralık sosyal konut projesini "Halen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatları ile ilgili de çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Vatandaş kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün, bunlara fırsat vermeyip devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip inşallah samimi olarak ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız" sözleri ile tanıtmıştı.

KİRALAMA YETKİSİ VERİLECEK

Kiralık konutlar ile ilgili alt yapının oluşturulması için de yasa teklifi hazırlığı başladı. TOKİ'nin yasaya göre konut yapma yetkisi var ancak bunları kiraya verme yetkisi yok. Kiralama için yasal düzenleme yapılacak. Çıkartılacak yasada, TOKİ'ye kiralama yetkisi verilirken sistemin nasıl işleyeceği, yeni birimler kurulup kurulmayacağına ilişkin hükümlerde burada yer alacak. AK Parti kurmayları, düzenlemenin gerekçesini anlatırken, "Şu anda TOKİ'nin kiraya verme yetkisi yok. Bunun yasal olarak düzenlemesi lazım. Sosyal konut yapıp satıyor ama kiraya veremiyor. Yeni bazı yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. TOKİ'nin yaptığı konutu kiraya verebilmesi için yasa çıkarılacak" dedi.