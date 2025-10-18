Ulusal Döngüsel Ekonomi Planı yürürlüğe girdi: Hedef ekonomiye 350 milyar TL katkı ve 100 bin istihdam





DÖNGÜSEL EKONOMİYE GEÇİŞTE ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM OLAN EYLEM PLANIMIZ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Eylem planıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ve ülkemizin döngüsel ekonomiye geçişte çok önemli bir adım olan 'Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı'mız yürürlüğe girdi. 7 sektörü kapsayan eylem planımızla atık maliyetinin azaltılması, ekonomiye yıllık 350 milyar TL'ye kadar katkı ve 100 binden fazla yeni istihdam hedefliyoruz" mesajını verdi.

7 SEKTÖRDEN 400 BİN FİRMAYI İLGİLENDİRİYOR

Eylem planında en fazla ham madde kullanılan ve çevresel etkileri fazla olan ambalaj, batarya ve araç, inşaat ve binalar, elektronik ve bilgi-iletişim teknolojileri (BİT), gıda ve biyokütle, plastik ve tekstil olmak üzere 7 sektöre öncelik verildi. Türkiye'de bu sektörlerde yaklaşık 400 bin firma faaliyet gösteriyor. Bu firmaların ekonomiye yıllık katkısı ise yaklaşık 7,5–8 trilyon TL.