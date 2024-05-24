Uluslararası Bankacılık Federasyonu Genel Müdürü: Türkiye ekonomik krizlere karşı çok dirençli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Arap Bankalar Birliği tarafından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi'nin 2'nci gününde "Küresel Ekonomik Büyüme ve Parasal Koşullar" oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan Bella, küresel ekonominin son iki yılda istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ederek stagflasyon ve küresel durgunluk tahminlerine meydan okuduğunu ve bunun hem gelişmiş ekonomilerde hem de gelişmekte olan ekonomilerde gerçekleştiğini söyledi.

Geçen yıla bakıldığında özel tüketimin ve beklenenden daha güçlü kamu harcamalarının daha iyi büyüme görünümünü desteklediğine işaret eden Bella, "İşgücü piyasası koşulları hala sıkı. Özellikle gelişmiş ekonomilerde, küresel salgın sırasında biriken fazla tasarrufların azalmasıyla özel tüketimin desteklendiğini görüyoruz. Haberler sadece talep tarafından iyi gelmedi. Arz tarafından da çok iyi haberler alıyoruz." diye konuştu.

Bella, küresel büyümenin geçen yıl yüzde 3,2 olarak tahmin edildiğini belirterek, "Bu oranın 2024 ve 2025 yıllarında aşağı yukarı sabit kalacağı öngörülüyor. Avro Bölgesi'nin bir ölçüde toparlanmasını, yükselen ve gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin gelişmiş ekonomilere göre daha hızlı büyümesini baz alarak küresel büyümeyi biraz yukarı doğru revize ettik, ancak büyüme oranının aşağı yukarı 2023'de gözlemlediğimiz seviyelerde kalmasını bekliyoruz." yorumunu yaptı.

Uzun bir sıkılaştırma döneminin ardından varlık fiyatlarındaki düşüşlerden kaynaklanan finansal stres ve ülkedeki emlak sektörünün hayal kırıklığına uğraması halinde Çin'in büyümesinin sekteye uğrayabileceğini kaydeden Bella, "Elbette Çin'in bu kadar büyük ve küresel ekonomi olmasından dolayı bu durumun dünyanın geri kalanına da yansımaları olabilir. " açıklamasını yaptı.