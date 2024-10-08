Uluslararası Farkındalık Zirvesi 19 Ekim’de yapılacak

MÜSİAD Kadın tarafından 19 Ekim'de MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nin (International Awareness Summit) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar Koca, "Biz kadınların özellikle iş dünyası ve finans dünyasında artan etkinliği, yeni ihtiyaçları ve çözüm önerilerini de beraberinde getiriyor. Bu bağlamda kadınların kazandığı yeni kimlikler ve üstlendiği roller, kadına bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmamız gerektiğini bize bir kez daha göstermektedir" dedi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2018'de çalışmalarına başlayan MÜSİAD Kadın'ın, Türkiye'deki kadın girişimciliğini güçlendirmek ve sosyal hayatta kadının yerine vurgu yapmak amacıyla yolculuğunu sürdürdüğünü belirtti. Asmalı, "İki yılda bir yapılması planlanan bu zirve, toplumsal sorunları tespit etmeyi, karşılaşılan problemlerle ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Çözüm önerileri ile gerçekleştirilecek politikalar için sağlam bir altyapı oluşturmayı ayrıca bu yaklaşımları uluslararası bir bakış açısıyla ele almayı ve mevcut yetersizlikleri gidermek için sağlam adımlar atmayı hedeflemektedir" diye konuştu.