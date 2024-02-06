Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi 8 Şubat’ta yapılacak

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Genç MÜSİAD, UGİK ile birlikte globalleşen dünyanın yeni kavramlarına odaklanmayı ve genç iş insanlarına bu doğrultuda bilinç aşılamayı amaçlıyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası pek çok ismin katılımıyla gerçekleşecek UGİK'24'te, kamu ve özel sektörden üst düzey yöneticiler, girişimciler, yatırımcılar, iş dünyası, akademi ve medya temsilcileri dahil çok sayıda paydaş ve 3 bine yakın katılımcı bir araya gelecek.

Enterprise Singapore Bölge Direktörü Yogeindran Thiayagarajah, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Altınay Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, Delta V Genel Müdürü Doç. Dr. Arif Karabeyoğlu, Gürmen Group Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz, Baltaş Grubu Kurucu Ortağı Prof. Dr. Acar Baltaş gibi isimlerin kongreye konuşmacı olarak katılması bekleniyor.

"Küresel Fırsatlar ve Kolektif Girişimcilik" panelinde ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu'nun konuşma yapması planlanıyor.

Kongrede, genç iş adamlarının ilham veren girişim ve başarı hikayelerinin anlatılacağı "Next Gen" panelinde, İKAS Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Namoğlu, EasyCep CEO'su Mehmet Akif Özdemir, BinBin Kurucu Ortağı Kadir Abdik konuşmacı olarak yer alacak.