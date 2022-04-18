Uluslararası havalimanında ilk Türk mağazası Kiğılı’nın

AVRUPA'DAKI büyümesini yeni atılımlarla devam ettiren Kiğılı, Almanya'daki Düsseldorf Havalimanı'nda yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Kiğılı, bu hamleyle birlikte uluslararası bir havalimanında mağaza açan ilk Türk markası olma unvanını elde etti. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, "Erkek giyiminde yüksek standarttaki ürünlerimizi dünyanın farklı noktalarındaki kullanıcılara ulaştırmak adına uluslararası bir havalimanını seçmek bizim için stratejik bir hamle oldu. Gün içinde farklı milletlerden binlerce insanın uğrak noktası olan böylesine bir yerde ürünlerimiz daha çok kişiyle buluşacak" dedi. Almanya'da birçok spor branşında da sponsorluk gerçekleştirdiklerini kaydeden Suerdem, "İtalya'da nasıl ki Fortitudo Bologna takımına ismimizi verdik ve Kiğılı Fortitudo Bologna oldu. Bunun gibi Almanya'da da çok önemli bir takım ile sponsorluk anlaşması yapabiliriz" diye konuştu.