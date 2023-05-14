Unilever modeli örnek teşkil etti

Türkiye'deki büyümesini sürdüren
Unilever, pandemiyle
birlikte iş dünyasının
gündem maddeleri
arasında yer alan hibrit
çalışma düzeniyle ilgili
önemli adımlar attı.
Ümraniye'deki merkez
ofislerini bu yeni çalışma modelini
destekleyecek şekilde yenilediklerini
söyleyen Unilever Türkiye ve Orta
Doğu Kişisel Bakım Genel Müdürü ve
Unilever Türkiye Ülke Lideri Mustafa
Seçkin, "Ofise iş başarısının korelasyonu
sanıldığı kadar yüksek değil. İşin
geleceği, çalışanın esenliği ve performansını
geliştiren hibrit bir modelde
yatıyor. Bu modelimiz diğer ülkelere
de örnek teşkil etti" diye konuştu.