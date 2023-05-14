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Giriş Tarihi: 14.5.2023

Unilever modeli örnek teşkil etti

Unilever modeli örnek teşkil etti
Türkiye'deki büyümesini sürdüren Unilever, pandemiyle birlikte iş dünyasının gündem maddeleri arasında yer alan hibrit çalışma düzeniyle ilgili önemli adımlar attı. Ümraniye'deki merkez ofislerini bu yeni çalışma modelini destekleyecek şekilde yenilediklerini söyleyen Unilever Türkiye ve Orta Doğu Kişisel Bakım Genel Müdürü ve Unilever Türkiye Ülke Lideri Mustafa Seçkin, "Ofise iş başarısının korelasyonu sanıldığı kadar yüksek değil. İşin geleceği, çalışanın esenliği ve performansını geliştiren hibrit bir modelde yatıyor. Bu modelimiz diğer ülkelere de örnek teşkil etti" diye konuştu.
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Unilever modeli örnek teşkil etti
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