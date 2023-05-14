Unilever modeli örnek teşkil etti

Türkiye'deki büyümesini sürdürenUnilever, pandemiylebirlikte iş dünyasınıngündem maddeleriarasında yer alan hibritçalışma düzeniyle ilgiliönemli adımlar attı.Ümraniye'deki merkezofislerini bu yeni çalışma modelinidestekleyecek şekilde yenilediklerinisöyleyen Unilever Türkiye ve OrtaDoğu Kişisel Bakım Genel Müdürü veUnilever Türkiye Ülke Lideri MustafaSeçkin, "Ofise iş başarısının korelasyonusanıldığı kadar yüksek değil. İşingeleceği, çalışanın esenliği ve performansınıgeliştiren hibrit bir modeldeyatıyor. Bu modelimiz diğer ülkelerede örnek teşkil etti" diye konuştu.