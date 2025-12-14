Üniversitelere de zam sınırı geliyor

ÖZEL okullarda 2024 yılının başından bu yana uygulanan fiyat artış sınırı, eğitimde yaşanan zam tartışmalarını bir nebze olsun dizginlemişti. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) dayalı bir formülle belirlenen bu sınır, yeni yılda önemli bir değişikliğe sahne olacak. Hükümetin hazırladığı düzenlemeyle birlikte benzer bir uygulamanın vakıf üniversiteleri için de hayata geçirilmesi planlanıyor. Özel okullarda uygulanan zam tavanı, 2024 sonunda ÜFE ve TÜFE ortalamasına 5 puan eklenerek hesaplandı. Bu çerçevede 2025–2026 eğitim-öğretim yılı için azami artış oranı yüzde 54.8 olarak açıklandı. Ancak uygulamada birçok okulun bu sınıra tam olarak uymadığı yönünde eleştiriler gündeme geldi. Veliler, kitap, yemek ve servis gibi yan kalemlerde yapılan yüksek artışlarla zam sınırının fiilen aşıldığını savundu.

FİİLİ SINIR YOKTU

Özel üniversitelerde ise bugüne kadar benzer bir zam tavanı uygulanmadı. Harç artışları büyük ölçüde üniversitelerin kendi kararlarına bırakıldı ve bu durum özellikle son yıllarda ciddi fiyat artışlarını beraberinde getirdi. Yapılması planlanan yeni düzenleme, bu boşluğu kapatmayı amaçlıyor. Edinilen bilgilere göre, vakıf üniversitelerinin harç artışlarında da ÜFE–TÜFE temelli bir formül esas alınacak. Uzmanlara göre düzenleme, hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için değil, öğrenimine devam eden öğrencilerin ücret artışlarını kapsayacak. Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Finansın Geleceği Zirvesi'nde özel üniversitelerdeki harç artışlarına yönelik eleştiride bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eğitimde kural bazlı fiyatlamaya geçileceğini söylemişti.