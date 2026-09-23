Üniversitelilere enerji bursu! TENMAK sonuçları açıklandı: 500 öğrenciye aylık 13 bin 750 lira verilecek

YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ DE BURS ALMAYA HAK KAZANDI

TENMAK Araştırma Burs Programları, başarı ve araştırma olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Programla üniversitenin ilk yılından itibaren yetkin, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilen gençlerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Programın ilk çağrısı olan TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu; enerji, nükleer teknoloji, maden, yapay zeka, yazılım ve malzeme gibi stratejik alanlara odaklandı.

Bursa, 2025 veya 2026 YKS'de ilk 100 bine giren öğrenciler başvurabildi. Birinci sınıfı tamamlayarak ikinci sınıfa geçen adaylarda ise genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması şartı arandı.

Başvuru şartlarını karşılayan 20 bin 632 aday değerlendirmeye alındı. Türkiye'nin 81 ilinden yapılan başvuruların yüzde 82'si devlet üniversitelerinden, yüzde 18'i ise vakıf üniversitelerinden geldi.

Başvuru havuzunda YKS Türkiye birincisinin yanı sıra ilk 10'da yer alan 9, ilk 100'de bulunan 87 ve ilk 1000'de yer alan 700 aday bulundu.