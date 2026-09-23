Üniversitelilere enerji bursu! TENMAK sonuçları açıklandı: 500 öğrenciye aylık 13 bin 750 lira verilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından başlatılan başarı bursu programında sonuçlar belli oldu. Kriterleri karşılayan 20 bin 632 aday, elektronik sistem üzerinden otomatik olarak sıralandı ve 30 farklı lisans branşından 500 öğrenci burs almaya hak kazandı.
YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ DE BURS ALMAYA HAK KAZANDI
TENMAK Araştırma Burs Programları, başarı ve araştırma olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Programla üniversitenin ilk yılından itibaren yetkin, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilen gençlerin desteklenmesi amaçlanıyor.
Programın ilk çağrısı olan TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu; enerji, nükleer teknoloji, maden, yapay zeka, yazılım ve malzeme gibi stratejik alanlara odaklandı.
Bursa, 2025 veya 2026 YKS'de ilk 100 bine giren öğrenciler başvurabildi. Birinci sınıfı tamamlayarak ikinci sınıfa geçen adaylarda ise genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması şartı arandı.
Başvuru şartlarını karşılayan 20 bin 632 aday değerlendirmeye alındı. Türkiye'nin 81 ilinden yapılan başvuruların yüzde 82'si devlet üniversitelerinden, yüzde 18'i ise vakıf üniversitelerinden geldi.
Başvuru havuzunda YKS Türkiye birincisinin yanı sıra ilk 10'da yer alan 9, ilk 100'de bulunan 87 ve ilk 1000'de yer alan 700 aday bulundu.
500 ÖĞRENCİYE AYLIK 13 BİN 750 LİRA
Adaylar, çağrı metni ve programın uygulama esaslarında belirtilen kriterler doğrultusunda elektronik sistem üzerinden otomatik olarak sıralandı.
Sıralama sonucunda 30 farklı lisans branşından toplam 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. Programa kabul edilen öğrencilere aylık 13 bin 750 lira burs verilecek.
Bursiyerlerin eğitim gördükleri alanlar ve kariyer hedefleri dikkate alınarak mentörlerle çalışmaları sağlanacak. Öğrencilerin araştırma ekosistemiyle buluşturulması, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve TENMAK'ın çalışma alanlarıyla erken dönemde tanıştırılması da hedefleniyor.
TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu başvuruları 1 Eylül'de "burs.tenmak.gov.tr" üzerinden alınmaya başlandı. 15 Eylül'de sona ermesi planlanan başvurular, bazı üniversitelerin YKS kayıt işlemleri nedeniyle 21 Eylül'e kadar uzatılmıştı.
3 VE 4. SINIFLARDA KAPSAMA ALINACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaklaşık 70 bin öğrencinin burs imkanını araştırmak için sisteme girdiğini, şartları sağlayan 20 binin üzerinde başvurunun kabul edildiğini belirtti.
Bayraktar, beklentilerin üzerinde gelen başvuruların kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik desteklerimiz devam edecek. Şubat ayında kapsamı genişleterek yeni bir çağrıya çıkacağız. Hem yeni lisans bölümleri ekleyecek hem de üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıflarında öğrenim gören öğrencileri de kapsama alanımıza alacağız." ifadelerini kullandı.