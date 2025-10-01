Ünlü bebek markasının ürünlerine toplatma kararı: Raflardan kaldırılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yürüttüğü denetimlerde çocuk sağlığı açısından riskli bulunan ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Denetimler kapsamında güvenli olmadığı belirlenen ürünlerin piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verildi. Son olarak, ünlü bir bebek firmasına ait "Hello Baby" markalı çocuk peluş çantasının piyasaya arzı yasaklandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ürünün çocuklar için ciddi risk oluşturduğu belirtildi. Söz konusu çantanın toplatılma gerekçesi olarak, "Boğulma (ağız ve burunun dışından solunum yolunun tıkanması)" riski gösterildi.